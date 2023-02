Andrzej Kompiel wygrał licytację okładek krakowskiej i radomskiej "Wyborczej". "WOŚP uczy nas rozmawiać"

Wygrał mnóstwo aukcji, wylicytował spotkania

Pomaga fundacjom - krakowskiej "Mimo Wszystko" Anny Dymnej, "Akogo?" Ewy Błaszczyk (prowadzi klinikę "Budzik"), krakowskiej "Mam marzenie"; wpłaca tu, przekazuje tam. Zawsze sprawdzi, zanim pomoże, chce być pewny, że pieniądze trafią tam, gdzie powinny.

Wygrał mnóstwo aukcji, wylicytował spotkania (i obiady albo kolacje) ze znanymi ludźmi - Omeną Mensah, Marcinem Prokopem, Dorotą Wellman, Anną Dymną. W sumie było tych spotkań pewnie ze 100. Zabiera na nie swoich pracowników albo to do nich przyjeżdżają goście. Pan Andrzej mówi, że to rodzaj premii, że jego załoga bardzo na nią zasługuje (oczywiście poza klasyczną premią).

- Anna Dymna zrobiła na mnie wielkie wrażenie; jest dla mnie ideałem człowieka. Nikt tak jak ona nie potrafi pięknie pomagać - przekonuje. - I jest taka cudownie zwyczajna.

Dzięki licytacjom był już piłkarzem, fotografem, redaktorem w radiu, megafonistą na Dworcu Centralnym, prawnikiem, modelem; tych tymczasowych wygranych zajęć było wiele. Ostatnio kupił na aukcji charytatywnej sukienkę aktorki Barbary Garstki, którą bardzo lubi - za ciepło, szczerość, bezpretensjonalność.

Tego uczy nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Marzenie ma jedno, mówi, że banalne i ktoś może tego nie zrozumieć, bo ludzie przeważnie marzą o czymś dla siebie. Ale jak się tak zastanowić, to dotyczy przecież wszystkich - pokój na świecie (do tego dorzuca też spokój w Polsce).

Andrzej Kompiel Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza

- Był covid, wybuchła wojna, jest inflacja. Wszyscy tracimy coś. Jedni pieniądze, jak przedsiębiorcy, inni nadzieję, jak Ukraińcy, Syryjczycy, Turcy. Komu pomagać? Chciałbym wszystkim, ale to niemożliwe; czasy są takie, że muszę wybierać: kupić koc czy buty - dodaje. - Najbardziej przeraża mnie, że Polacy są tak skłóceni - idę do cukierni, uśmiecham się, panie tam pracujące też się uśmiechają, a potem zaczyna się rozmowa o polityce. Tak nie powinno być. Byłbym szczęśliwy, gdybyśmy przestali na siebie krzyczeć, a zaczęli ze sobą rozmawiać. Tego uczy nas, chociaż nie do końca mamy tę świadomość, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I dlatego powinna dostać pokojowego Nobla.

Rok temu Andrzej Kompiel wygrał licytację okładki gdańskiej "Wyborczej"; numer z nią ukazał się w dniu, w którym Rosjanie rozjechali szlabany na ukraińskiej granicy. Dziś cieszy się, że okładki krakowska i radomska ukażą się zaraz po wizycie prezydenta Joego Bidena w Ukrainie.

- Przywiózł coś więcej niż nadzieję - uważa. - Przywiózł solidarność. Jeżeli przypomnimy sobie, czym jest solidarność, jest jeszcze dla naszego świata szansa.