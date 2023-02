Polska Misja Medyczna apeluje o pomoc dla Syrii. Potrzeba leków, bandaży, paliwa

Kryzys humanitarny w Syrii. Rosja nie chce otwarcia granic, pomoc dociera z opóźnieniem

Dotychczasowa sytuacja polityczna uniemożliwiła nie tylko migrację ludzi, lecz także transport towarów pierwszej pomocy: leków, paliwa, żywności. Wszystko za sprawą zamkniętych przejść pomiędzy Syrią a Turcją i groźbami ze strony Rosji, która nie chce otwarcia granic. Pomoc do Syrii dociera prawie cztery dni później niż do Turcji. Otwarte jest tylko jedno przejście w Bab-Al-Hawa. Od 17 lutego otwarte zostają jeszcze tylko dodatkowe dwa przejścia. To przez nie Syryjczycy mogą liczyć na pomoc humanitarną, na konwoje z namiotami, kocami i lekami. Nie mogą przez nie przejechać międzynarodowi ratownicy medyczni. Nie jest również dozwolony ruch inny niż z ONZ, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. - Jeżeli są organizacje, które mają w Syrii specjalny status, to pracownicy tych organizacji być może mogą przekroczyć granicę, ale na dzisiaj my nie możemy wjechać do Syrii. Możemy współpracować tylko przez naszą syryjską organizację partnerską - mówi Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej, która utrzymuje stały kontakt z międzynarodową organizacją humanitarną Physicians Across Continents, jedną z niewielu, które mogą działać na terenie Syrii.

Mężczyzna niesie ofiarę trzęsienia ziemi we wsi Besnia w pobliżu granicy z Turcją, prowincja Idlib, Syria, 6 lutego 2023 r. Fot. Ghaith Alsayed / AP

Syria zniszczona reżimem

Trzęsienie ziemi to niejedyny kryzys, z jakim przyszło się mierzyć Syrii. Kraj od 12 lat tkwi w stanie wojny domowej. To właśnie regiony, które w jej wyniku ucierpiały najmocniej: Idlib, Aleppo, Hama zostały objęte drganiami sejsmicznymi. W obrębie Idlib mieszka obecnie 4 mln ludzi. Połowa z nich to ludność lokalna, druga część to migranci, którzy uciekli przed reżimem Baszszara al-Asada: aresztowaniami, przymusowym wcieleniem do wojska, torturami. Jeszcze przed trzęsieniem ziemi ludzie ci żyli stłoczeni w bardzo trudnych warunkach, ich domami były namioty w obozach i nieformalnych obozowiskach, a perspektywa życia nie przekraczała kolejnego dnia. Teraz i to zostało im zabrane.

Trzęsienie ziemi w Syrii. Potrzeba leków, opatrunków, paliwa

Zamknięte przejścia graniczne, zniszczone w wyniku nalotów szpitale, a teraz trzęsienie ziemi. Wszystkie te trzy czynniki sprawiają, że północno-zachodnia Syria obecnie znajduje się na skraju wydolności pomocy medycznej.

- Medycy na miejscu mówią nam o trzech głównych potrzebach: lekach, opatrunkach oraz paliwie - apeluje Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej - To ostatnie jest potrzebne do zasilania generatorów prądu w szpitalach oraz sprawnego funkcjonowania karetek i samochodów, które umożliwiają szybkie dotarcie do poszkodowanych - tłumaczy.

Wysokie zapotrzebowanie na paliwo spowodowane jest również zniszczeniem infrastruktury medycznej. 31 placówek w Idlib ograniczyło lub zawiesiło przyjmowanie pacjentów, częściowe lub całkowite zniszczenia poniosło co najmniej 55 punktów pomocy medycznej. Z tego powodu często do najbliższego szpitala jest kilkadziesiąt kilometrów drogi.

Lekarze ostrzegają: sytuacja w Syrii będzie się pogarszać

Z informacji przekazanych przez prezesa PAC wynika, że sytuacja w Idlib i Aleppo najbliższym czasie będzie się pogarszać. Wg ONZ 5,3 mln osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Nad regionem wisi widmo epidemii cholery i braku dostępu do pitnej wody.

- W najbliższych tygodniach spodziewamy się, że sytuacja będzie się pogarszać. Jesteśmy zaniepokojeni dużą liczbą przypadków potrzebujących natychmiastowej pomocy medycznej. Obawiamy się problemów z dostępem do wody pitnej i mamy nadzieję, że uda nam się nie dopuścić do epidemii. Martwimy się o zdrowie dzieci, osób starszych i pacjentów przewlekle chorych. Wszystkie placówki medyczne muszą otrzymać wsparcie w najbliższych tygodniach, żeby móc nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Musimy wspomnieć, że ponad 60 tysięcy osób w północnej Syrii potrzebuje natychmiastowego schronienia, a ponad pół miliona osób w północno-wschodniej Syrii będzie potrzebować pożywienia w najbliższych tygodniach - mówi dr Mohamed Zahid Almasri, prezes PAC.

PMM apeluje o pomoc. Liczy się każda złotówka

Polska Misja Medyczna pomaga na terenie północno-zachodniej Syrii od 2017 roku. W reakcji na trzęsienie ziemi organizacja włączyła się w m.in. pokrywanie kosztów uruchomienia ostrego dyżuru i chirurgii urazowej w szpitalu w Szamarin. PMM dostarcza także niezbędne leki do ośrodków zdrowia, gotowe posiłki dla osób przesiedlonych i paliwo dla potrzebujących placówek służby zdrowia. Teraz Stowarzyszenie apeluje o wsparcie na rzecz Syrii. Sposoby możliwości pomocy zostały wypunktowane poniżej.

