Jest praca w branży IT. Na jakie stanowiska rekrutują firmy IT, czego wymagają, co proponują?

Według raportu "Krakow IT Market Report 2022" firmy konsultingowej Motife oraz stowarzyszenia ASPIRE zrzeszającego firmy z sektora IT i usług dla biznesu projekty rekrutacyjne dla specjalistów IT w Krakowie zajmują zwykle od 4 do 8 tygodni. - Kraków udowadnia, że jest strategiczną lokalizacją dla firm technologicznych i kluczowym hubem dla globalnego rynku IT - podkreślał w raporcie założyciel Motife Michał Piątkowski.

Według raportu No Fluff Jobs "Rynek pracy IT w Polsce w 2021 roku" najczęściej pojawiającymi się wymaganiami technicznymi w ofertach pracy w 2021 roku były: Java, Python, .NET oraz JavaScript. Oferty pracy, w których te technologie pojawiły się w wymaganiach, stanowiły niemal połowę wszystkich ogłoszeń (49,86 proc.).

Te wymagania potwierdzają pracodawcy. Marta Piotrowska, Communication Manager w iTechArt Poland: - W tej chwili w całej Polsce mamy prawie 200 otwartych wakatów w piętnastu różnych obszarach technologicznych. Z racji specyfiki naszej działalności niegasnącą popularnością wśród naszych menedżerów cieszy się frontend. Szukamy też sporo programistów platformy .NET, Java, Node.JS, iOS, Ruby i innych. Wchodzimy też w Golang, który w Polsce nie jest bardzo popularny, ale w naszych zagranicznych oddziałach Go to dobrze rozwinięty obszar. Interesuje nas stosunkowo trudniej dostępna specjalizacja DevOps - dobrzy inżynierowie DevOps określani są przez niektórych w naszej firmie mianem "rare birds". Jako jeden z kierunków rozwoju obraliśmy również blockchain, przeszukujemy więc rynek pod kątem ekspertów na tym polu, a nie jest to proste, bo można ich policzyć niemal na palcach jednej ręki.

Znajomość technologii najczęściej wymaganych przez rynek interesuje również Nokię. Izabela Serafin, Talent Attraction Partner w firmie Nokia: - Szczegółowe oczekiwania zależne są od stanowiska. Najczęściej jest to znajomość konkretnych technologii i języków programowania takich jak C++, Python, Java, C#. Ponieważ jesteśmy przedstawicielami branży telekomunikacyjnej, zdecydowanie atutem będzie wiedza z tego obszaru – jednak w przypadku wielu stanowisk jest ona tylko elementem mile widzianym. Należy pamiętać o tym, że wymagania będą się różnić w zależności od tego, o jakim poziomie stanowiska mówimy, oraz od naszych aktualnych potrzeb projektowych.

Piotrowska podkreśla, że przygotowanie techniczne to jednak nie wszystko. - Oczywiście nasi kandydaci muszą reprezentować poziom umiejętności technicznych odpowiedni do poziomu danego stanowiska i za utrzymanie tych standardów odpowiadają rekruterzy techniczni. Nie jest niczym nowym, że na pewnym etapie liczą się też umiejętności miękkie. Pokutujący jeszcze czasami poza branżą stereotyp programisty to historia z lamusa. Programowanie to sport drużynowy, a jeśli dodatkowo programista chce się rozwijać w kierunku menedżerskim, umiejętności miękkie to warunek konieczny - przekonuje.

Rekrutacja i praca w IT. Zdalnie czy w biurze?

Oferty pracy zdalnej w 2021 roku według raportu No Fluff Jobs "Rynek pracy IT w Polsce w 2021 roku" stanowiły już niemal jedną trzecią wszystkich ogłoszeń i znacznie wyprzedziły drugą w klasyfikacji Warszawę (23,2 proc. udziału). Rok wcześniej kolejność była odwrotna (stolica 28,9 proc. w porównaniu z 23,9 proc. dla pracy zdalnej). Trzecie i czwarte miejsce za 2021 rok przypadły - bez zmian - Krakowowi i Wrocławiowi, gdzie od lat ogniskują się huby technologiczne.

Zdalna najczęściej jest także rekrutacja.

- Zdecydowana większość procesów rekrutacyjnych odbywa się w formie zdalnej. Standardowo proces rekrutacyjny składa się z krótkiej rozmowy telefonicznej, w zależności od stanowiska - testu online i rozmowy - przyznaje Izabela Serafin z Nokii.

Tryb pracy w firmie zależy od oczekiwań pracownika. Serafin: - Stawiamy na elastyczność i swobodę. Praca zdalna lub hybrydowa oraz elastyczne godziny pracy pozwalają na wygodne połączenie pracy z życiem prywatnym i pasjami.

W iTechArt Poland punktem wyjścia jest również elastyczność. Rekrutacja może przebiegać zarówno zdalnie, jak i na miejscu. Podobnie jak późniejsza praca. - Dla wielu kandydatów nadal ważny jest fizyczny uścisk dłoni i zobaczenie miejsca, w którym będą pracowali. Bardzo wielu naszych programistów ceni sobie możliwość pracy hybrydowej i atmosfera plus komfort biura to jest duży plus - zapewnia Marta Piotrowska.

Branża IT w Krakowie. Co się liczy poza zarobkami?

Widełki zarobków branży IT w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Trójmieście są do siebie zbliżone i oscylują w granicach 14-20 tys. zł netto. W przypadku umów o pracę w Krakowie widełki wynagrodzeń to 12-17 tys. zł brutto.

Kluczowe dla decyzji pracownika jest wynagrodzenie, ale duże znaczenie zyskują także korzyści pozapłacowe.

- Pieniądze oczywiście odgrywają ważną rolę na początkowych etapach rekrutacji, nikt nie chce zmienić firmy za mniejszą stawkę. Natomiast często to nie finanse, lecz kultura organizacyjna decydują o tym, którą ofertę wybierze kandydat - mówi "Wyborczej" Michał Porzożyński z Apptio Poland. I wylicza: - Ważne jest to, jak profesjonalnie swoją pracę wykonuje zespół, to, czy pracownik i jego zespół mają realny wpływ na to, jak wygląda ostateczny produkt ich działania, jakie jest podejście firmy do swoich klientów, elastyczność czasu pracy i work-life balance, jaką atmosferę budują menedżerowie wewnątrz zespołów i całej organizacji, to, czy w lokalnym biurze firmy jest realna możliwość rozwoju i awansów, jak przyjazne są wewnętrzne procesy firmy.

Nokia stara się odpowiedzieć na różne oczekiwania. - Pracując u nas, można brać udział w rozwoju kolejnych generacji telekomunikacyjnych, tj. 5G i 6G. Najlepsze pomysły i projekty, w dziedzinie telekomunikacji, rodzą się w naszych laboratoriach, a każdy pracownik może zostać ich twórcą. Oferujemy naszym pracownikom również bogaty pakiet szkoleń. Działamy w myśl hasła "People Focus", stąd dużą uwagę przykładamy do dbania o atmosferę w firmie oraz dobrostan pracownika: organizując szereg akcji well-beingowych, umożliwiając integrację na poziomie całej firmy czy zespołu, również w ramach CSR i wolontariatu. Stawiamy też na różnorodność: zarówno doświadczeń i wykształcenia, a także płci, kultur czy wieku - podkreśla Izabela Serafin, wyliczając zalety pracy w firmie.

Gdy pytamy o największe plusy pracy dla iTechArt Poland, Marta Piotrowska odpowiada: - Przewrotnie powiem, że to zależy, czego kandydat oczekuje i w czym czuje się dobrze. Naszą firmę, mimo że jest stosunkowo duża, cechuje brak typowo korporacyjnych naleciałości – czyli sztywnych zasad, często nie do przeskoczenia i istniejących tylko dla nich samych. To firma stworzona kilkanaście lat temu z pasji kilku programistów i ten duch ciągle jest tu obecny.

Przekonuje, że pracownik ma dużą swobodę w działaniu, możliwość wyboru własnej ścieżki, i może liczyć na otwarty dialog z menedżerem dotyczący indywidualnych potrzeb.

Benefity. Menedżer od szczęścia w pracy

Festiwal benefitów pozapłacowych w wielu firmach również zastąpiło elastyczne podejście i koncentracja na tym, czego rzeczywiście potrzebuje pracownik.

- Programiści mają dostęp do platformy benefitowej, na której gromadzą co miesiąc środki finansowe i sami sobie wybierają najbardziej dogodne opcje. Są również objęci bezpłatną, prywatną opieką medyczną - mówi Piotrowska o propozycjach iTechArt Poland. I dodaje: - To, co jest przyjemnym dodatkiem do pracy u nas, to obecność zespołu Happiness Managerów, którzy mają za zadanie zadbać o maksymalny komfort pracy – poniedziałkowe śniadania, odpowiedni zestaw słodkich i zdrowych przekąsek, przysłowiowe już owoce i inne drobiazgi, które zwyczajnie umilają pracę w biurze.

Nokia z benefitami stara się ułatwiać pracownikom życie poza pracą. - Jeżeli nasi pracownicy chcą zaangażować się w akcje charytatywne, mogą skorzystać z dodatkowych dwóch dni wolnego na wolontariat. Gdy zmiana pracy wiąże się z przeprowadzką, oferujemy pakiet relokacyjny. Wspieramy też pracowników w ich nowej, rodzicielskiej roli, umożliwiając skorzystanie z dodatkowych 60 dni pełnopłatnego urlopu po urodzeniu dziecka. Dodatkowo we wrocławskim oddziale Nokii dysponujemy żłobkiem i przedszkolem pracowniczym - wymienia kolejne, wybrane korzyści Izabela Serafin.

Obecnie w Polsce brakuje około 50 tys. specjalistów IT.