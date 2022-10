Filmowcy ze szkolnej ławki. Uczniowskie filmy nagrodzone

Dzięki uprzejmości Multikina uczniowskie filmy zakwalifikowane do konkursu wyświetlane były w kinowej sali, na dużym ekranie.

Vi Konkurs Filmowy - gala Materiały organizatorów

Prezentowały różne gatunki: były animacje, reportaż, wideoklip, fragment filmu fabularnego. Jak przyznał Jerzy Armata, ta różnorodność sprawiała, że trudno je było porównywać.

Przewodniczący jury podczas gali przywołał słowa reżysera Krzysztofa Kieślowskiego: „Nieważne, gdzie się ustawia kamerę, ważne, aby wiedzieć po co".

– Ważne, abyście wiedzieli, co chcecie powiedzieć. Umiejętności ustawiania dźwięku, obrazu można się nauczyć, ale pewną wrażliwość, delikatność, wyczucie świata, wyobraźnię – to trzeba mieć w sobie i pielęgnować – mówił młodym twórcom Jerzy Armata. – Najważniejsze w życiu jest to, by móc realizować swoje marzenia – podkreślał. I tego im życzył.

Gala VI Konkursu Filmowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im Z. Klemensiewicza w Krakowie Fot. Jakub Strączyński

Nagrody dla młodych filmowców

Nagrodę główną za film pt. „Zguba" otrzymała Zuzanna Kacperak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Nagroda II powędrowała do Alana Zająca i Mateusza Ulatowskiego z ZSPM za film „Kartky – kuszenie deszczowej nocy" (swoją nagrodę przyznało im także jury uczniowskie). Miejsce III zajęły ex aequo: „Nie wierzę w przesądy" Roksany Ćwierz oraz film „The Last Lap" Rocha Klupiego (również z ZSPM).

REKLAMA

Wyróżnienia otrzymały filmy:

„Niedzielny wypoczynek" Joanny Jasińskiej z kl. 4cf – za poczucie humoru i zabawę konwencjami,

„Pizza II" Macieja Miklaszewskiego z kl. 2df – za miłość do kina i pizzy,

„Guitar Recording" Szymona Koniarza z kl. 1df – za profesjonalną realizację reportażu.

Nagroda publiczności VI Konkursu Filmowego przypadła filmowi „The Last Lap" autorstwa Rocha Klupiego. W konkursie na plakat filmowy nagrody otrzymali: III miejsce – Roksana Ćwierz, II miejsce – Nikola Dyna i I miejsce – Martyna Jurkiewicz.