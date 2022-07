Dojechaliśmy! Transport "Gazety Wyborczej" z lekami, sprzętem medycznym i technicznym dotarł do Winnicy

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

Wojna w Ukrainie. Apteczki, kompresy i repelenty dla żołnierzy

Specjalistyczne mikroskopy przekazane przez ZEISS Polska trafiły do szpitala wojskowego w Winnicy, do którego trafia część rannych na froncie żołnierzy. - Nasze obowiązki znacznie się zwiększyły, a sprzętu nie przybyło. Trudno przecenić wartość tego gestu: dzięki mikroskopom szybciej będziemy w stanie podejmować decyzje dotyczące leczenia pacjentów - tłumaczył Mikoła, szef laboratorium szpitalnego (ze względu na ścisły zakaz nie podajemy personaliów lekarza). Apteczki medyczne, maści na oparzenia, antybiotyki, środki przeciwbólowe, kompresy, buty i część sprzętu (m.in. poszukiwane przez żołnierzy zestawy do samodzielnego usuwania mniejszych odłamków oraz repelenty), trafiły do jednej z jednostek wojskowych, a stamtąd bezpośrednio do jednostek, które walczą w okolicach Bachmutu.

Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Ukraina broni się przed najeźdźcą. Ośrodki pomocy społecznej czekają na pomoc

Największa jednak część pomocy trafiła do ośrodka dla psychicznie i nerwowo chorych w Bracławiu pod Winnicą. Mieszka w nim ok. 200 osób, część w bardzo ciężkim stanie. Sytuacja ośrodków pomocowych dla ciężko chorych cywili staje się coraz trudniejsza, wydatki państwa ukraińskiego przeznaczone są bowiem w pierwszym rzędzie na obronność. Zawieźliśmy do Bracławia m.in. generator, leki przeciwbólowe, pampersy, sprzęt medyczny, jedzenie i wyposażenie kuchenne. - Dziękuję! W razie przerw w dostawach elektryczności będziemy w stanie podłączyć do prądu chociaż lodówki - cieszył się Oleg Klimenko, dyrektor ośrodka dla psychicznie i nerwowo chorych pod Winnicą.

Oprócz czytelniczek i czytelników "Gazety Wyborczej" w zbiórkę zaangażowały się Zeiss Polska, Team Kraków dla Ukrainy, Fundacja Twoja Widzialna Ręka, Fundacja Zdrowia Publicznego, Bractwo Kurkowe, Jewish Community Centre, Tygodnik Powszechny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Wielki Wschód Francji i Loża Wolnomularska im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Uniwersytet Medyczny i Politechnika w Akwizgranie, Bidfood Farutex. Dziękujemy!