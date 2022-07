EtnoKraków/Rozstaje w Krakowie. Przegląd najciekawszych brzmień ze sceny world music

Ukrainki, które walczą o demokrację

EtnoKraków/Rozstaje nie ma problemu z parytetem, dlatego podczas festiwalu wystąpi wiele artystek. Siedem Ukrainek, które wiersze Szekspira, Bukowskiego i Szewczenki przekładają na ukraińską muzykę ludową, tworzy zespół Dakh Daughters. Poznały się w teatrze eksperymentalnym Dakh, który przez wiele lat działał w Kijowie. Jedni nazywają je freak kabaretem, inni – grupą teatralno-muzyczną, która nie boi się mówić tego, co myśli. Do tego stopnia, że Dakh Daughters Ukrainki i Ukraińcy traktują jako kobiety walczące o demokrację. Nic dziwnego – w 2013 r. artystki wystąpiły na kijowskim Majdanie. W Ukrainie mówią o nich: „Siedem aktorek wzięło w swoje ręce instrumenty muzyczne, by stworzyć afirmujący życie spektakl o miłości, wolności i pięknie, które w ostatecznym rozrachunku – uratują świat".

Forty Kleparz

Dakh Daughters wykonują oryginalne piosenki i muzyczne adaptacje wierszy znanych autorów, m.in. Williama Szekspira, Charlesa Bukowskiego, Tarasa Szewczenki i Josifa Brodskiego. Świat poznał je dzięki piosence „Rozy/Donbass" opartej na „Sonecie 35" Szekspira i ukraińskich pieśniach ludowych, której teledysk trafił do sieci. Mają na koncie trzy albumy studyjne: „If" (2016), „Air" (2019) i „Make Up" (2021). Przed wojną występowały w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Rosji i Francji. Do Polski przyjadą po raz kolejny, specjalnie na EtnoKraków/Rozstaje. Koncert Dakh Daughters w sobotę o godz. 21 na dziedzińcu klubu Forty Kleparz (Kamienna 2–4).

Oprócz Dakh Daughters gościniami festiwalu będą jeszcze m.in. jedna z najsłynniejszych wokalistek folkowych i world music Joanna Słowińska, koreańska wokalistka Min Jin Seo oraz artystki z ukraińskiego zespołu Traditune.

Tak brzmi Podlasie

Wśród gości EtnoKraków/Rozstaje znajdzie się również Hajda Banda, polsko-białoruski zespół grający muzykę z pogranicza. Artyści zaprezentują się w ramach pasma Mińsk_Kraków, zaplanowanego w związku z ogłoszonymi przez Swiatłanę Cichanouską Dniami Kultury Białoruskiej. Hajda Banda zawiązała się w 2021 r. z inicjatywy Darii Butskayi. – Zaczęłam realizować program stypendialny „Gaude Polonia" przy Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. Moim celem było poszukiwanie repertuaru z pogranicza polsko-białoruskiego. Jeździłam na badania terenowe, szukałam muzyki w archiwach. Choć na początku byłam przekonana, że trudno będzie coś znaleźć, szybko okazało się, że muzyki na Podlasiu nie brakuje. Postanowiłam, że znajdę chętnych instrumentalistów oraz wokalistów i razem będziemy kultywować podlaskie tradycje muzyczne. Na żywo! – opowiada skrzypaczka i wokalistka. O tym, jak im idzie, przekonamy się w piątek o godz. 20 w klubie Forty Kleparz (Kamienna 2–4). Hajda Banda wystąpi w składzie: Daria Butskaya (skrzypce, śpiew), Kasia Dudziak (basy, śpiew), Nika Jurczuk (skrzypce, śpiew), Mateusz Dobrowolski (bęben obręczowy), Paweł Iwan (cymbały, śpiew) i Kuba Zimończyk (harmonia trzyrzędowa).

REKLAMA

EtnoKraków/Rozstaje potrwają do niedzieli. Szczegółowy program i bilety na stronie etnokrakow.pl .