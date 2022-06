Powstała z inicjatywy Justusa Ludwika Decjusza, zlokalizowana w przepięknym Parku Decjusza willa, ma ponad 500 lat. Mimo sędziwego wieku, wygląda zjawiskowo i nawet pandemia nie przeszkodziła jej w promowaniu kultury oraz przyjaźni między różnymi narodami. W ubiegłym roku Willa Decjusza świętowała 25-lecie odnowienia zespołu pałacowego oraz, tradycyjnie, zorganizowała święto promujące różnorodność kulturową Krakowa.

Tegoroczne obchody nie mogłyby pominąć sytuacji uciekających przed wojną Ukrainek i Ukraińców oraz prześladowanych Białorusinek i Białorusinów.

Dominika Kasprowicz, dyrektorka Instytutu Kultury Willa Decjusza: - W tym roku, w obliczu poważnego kryzysu wartości demokratycznych i swobód obywatelskich, zwracamy naszą uwagę na kulturę krajów, których twórcy - w wyniku wojny lub politycznych opresji - byli zmuszeni wyemigrować ze swojej ojczyzny, by znaleźć nowe miejsce do życia i pracy twórczej. W Willi Decjusza, solidaryzując się z tymi, którzy zostali zmuszeni w ostatnim czasie do życia poza granicami swojego kraju, którzy trafili do Polski i Krakowa, w czasie Dni Solidarności umożliwiamy spotkanie z ich twórczością - spotkanie poza wszelkimi innymi podziałami.

Sztuka, która oswaja tragedię

Spotkanie z "Kulturą na uchodźstwie" będzie trzydniowe. Program, przygotowany we współpracy z krakowską edycją Festiwalu Książki Intelektualnej "Pradmova", jest bardzo bogaty. Dni Solidarności rozpocznie 10 czerwca (piątek) o godz. 18 wspólne sadzenie "opiekuńczego drzewa" w ogrodzie przy Willi Decjusza.

Goście dworku mają do wyboru dwie wystawy: fotografii "Moja rzeka" Marii Eleny Bonet, będącej dziś studium białoruskiej tożsamości, oraz "Serce za kratami", prezentującą rysunki i listy więźniów politycznych. W spotkaniach literackich zaplanowanych na ten weekend w willi wezmą udział autorzy z aż ośmiu krajów, m.in. Ukrainy, Białorusi, Litwy, Angoli i Afganistanu. - Czy kultura może pomóc w obliczu tragedii? Uciekając od wojny i politycznych represji, miliony Ukraińców i Białorusinów znalazło się w Polsce i innych krajach UE. Wśród nich są tysiące twórców, literatów i malarzy, aktorów i muzyków, a każdy z nich opowiada własną (i naszą wspólną) historię niepowtarzalnym głosem swojej sztuki. Wszyscy jesteśmy bowiem do siebie podobni, mamy podobne (a czasem wręcz wspólne) doświadczenia stawania w obronie swojej wolności i indywidualności, ale także demokratycznych wartości - podkreśla Andrej Chadanowicz, białoruski poeta i tłumacz, obecnie stypendysta ICORN w Willi Decjusza w Krakowie.

Na Dni Solidarności zaproszone są też dzieci, bez względu na narodowość - w programie dla nich m.in. czytanie wierszy Andreja Skurko przez Białorusinów mieszkających w Krakowie oraz warsztaty malowania i zajęcia teatralne.

* "Kultura na uchodźstwie. Dni solidarności w Willi Decjusza" 10-12 czerwca przy ul. 28 1943 roku 17a. Szczegółowy program na stronie willadecjusza.pl.