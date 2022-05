W ramach trzeciej edycji plebiscytu Supermiasta i Superregiony zaprosiliśmy czytelników do wyboru najlepszego czy najbardziej ulubionego zielonego miejsca w Krakowie i Małopolsce. Z poprzednich plebiscytowych akcji wynikało bowiem, że dla mieszkańców polskich miast i miasteczek najważniejsza jest jakość życia w ich gminach rozumiana jako dostęp do terenów zielonych, czyste powietrze, dobrze zorganizowana, ekologiczna komunikacja publiczna. Pod wpływem presji społecznej zrozumieli to też samorządowcy, stąd w naszych miastach coraz więcej pieniędzy przeznacza się na inwestycje w zieleń – nie chodzi tylko o tworzenie nowych parków, ale też np. o wykupy terenów zielonych.

Pod głosowanie poddaliśmy 12 miejsc w Krakowie i 12 w Małopolsce. Zarówno tych bardzo popularnych i znanych w całej Polsce, np. tatrzańskie doliny, jak i takich, o których istnieniu dzięki wskazaniom czytelników niektórzy dowiedzieli się po raz pierwszy, np. Las Bronaczowa znajdujący się na południe od Krakowa. Które z miejsc cieszą się największą popularnością wśród głosujących? Twoje ulubione zielone miejsce w Krakowie. Zagłosuj! Twoje ulubione zielone miejsce w Małopolsce. Zagłosuj! Zabytkowa zieleń w cenie Na liście miejsc krakowskich prowadzi na razie Las Wolski – ogromy obszar naturalnej zieleni na zachodzie Krakowa. Jego popularność pokazuje, jaką rolę w kształtowaniu przestrzeni miejskiej mogą odegrać władze lokalne – ten obszar został wykupiony w 1917 roku przez ówczesnych rządzących Krakowem i udostępniony mieszkańcom jako Park Ludowy. Dzięki temu nie został zabudowany, stał się natomiast miejscem wycieczek i odpoczynku wielu już pokoleń krakowian. REKLAMA Drugą lokatę zajmuje inne zabytkowe, stuletnie zielone miejsce – czyli zespół szpitalno-parkowy w Kobierzynie. Nie wszyscy wiedzą, że choć znajduje się na terenie Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego, jest ogólnodostępny, można tu w ciszy obserwować wiewiórki czy korzystać z siłowni na otwartym powietrzu. Na trzecim miejscu ulokował się na razie Park Krakowski – miejsce również z ponadstuletnią tradycją, ale na jego popularność wpływa niewątpliwie gruntowny remont, przeprowadzony przez miasto w ostatnich latach. Dzięki niemu dzieci dostały piękny plac zabaw, a dorośli zadbane alejki z ławkami. Najlepiej pod Krakowem? Pewnym zaskoczeniem jest kolejność wskazań na liście małopolskiej. Choć mamy na niej kilka znanych poza granicami kraju dolin tatrzańskich, na razie zdecydowanie prowadzą Dolinki Krakowskie, słynące z pięknych wapiennych skał i wąwozów. To sekretne miejsce krakowian, cel wycieczek weekendowych czy po prostu popołudniowych – obejmujące zarówno bardziej znane doliny, jak np. Bolechowicka czy Będkowska, jak i te rzadziej odwiedzane, np. Eliaszówki czy Racławki. Sporo wskazań ma też leżąca po sąsiedzku Dolina Prądnika. REKLAMA O drugie miejsc na liście walczą Turbacz z Gorcami, Trzy Korony z Pieninami oraz Dolina Pięciu Stawów Polskich. Głosowanie trwa do 29 maja. Przypominamy, że oddajemy dwa głosy – typujemy swoje miejsce w Krakowie i w Małopolsce. Wyniki zostaną ogłoszone 3 czerwca. CZYTAJ WIĘCEJ