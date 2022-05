Na naszej liście mamy zarówno miejsca znane, przewodnikowe, jak i miejsca zupełnie nieoczywiste. Ten wybór to po części nasze redakcyjne propozycje, po części te nadesłane przez czytelników, związane z jakimś prywatnym odkryciem czy wspomnieniem. Zieleń i ekologia to temat trzeciej edycji naszego plebiscytu Supermiasta i Superregiony.

Głosowanie potrwa do 29 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 3 czerwca.

1. Turbacz i Gorczański Park Narodowy. Turbacz – najwyższy szczyt Gorców (1310 m n.p.m.) – kojarzy się wielu osobom przede wszystkim ze schroniskiem PTTK na Hali Długiej. Tymczasem szczyt Turbacza znajduje się ok. 10 minut drogi od budynku. Samo schronisko to miejsce kultowe – to stąd rozchodzi się większość szlaków gorczańskich, stąd rozciąga się piękna panorama na Tatry i Pieniny, tu wypoczywają turyści strudzeni podejściem. Wiosną w okolicach pełno jest krokusów, a latem – jagód.

Gorce to nie tylko Turbacz, ale też np. Lubań, Kiczora czy Maciejowa, a także znane miejscowości wypoczynkowe, jak Koninki czy Ochotnica.

Fot. Kamil Gozdan / Agencja Wyborcza.pl

2. Dolina Chochołowska. Najdłuższa (ponad 10 km) i największa dolina w polskich Tatrach. Wiosną kwitnące łąki krokusowe przyciągają rzesze turystów. Krokusowe szaleństwo przybiera w ostatnich latach takie rozmiary, że przyrodnicy muszą apelować do fotografujących, by nie zadeptywali tych pięknych kwiatów i najlepiej podziwiali je z daleka. Schronisko w Dolinie Chochołowskiej to też punkt wypadowy do dalszych górskich wycieczek, np. na Grzesia, Ornak czy Trzydniowiański Wierch.

Tysiące osób odwiedziło Dolinę Chochołowską, by zobaczyć łąki kwitnących krokusów. MAREK PODMOKŁY

3. Dolina Kościeliska. Pełna wapiennych form skalnych, wąwozów, jaskiń. Ma 9 km długości i wiele atrakcji – znajduje się tu np. dostępna dla turystów Jaskinia Mroźna, a na hali Ornak – schronisko. Z Doliny Kościeliskiej odchodzi szlak do widowiskowego skalnego Wąwozu Kraków oraz do jaskini Smocza Jama. Dolina jest piękna, a przez to bardzo popularna i niestety często zatłoczona, szczególnie w wakacje i ferie zimowe. Można ją zwiedzać również dorożkami, a zimą – saniami.

Dolina Kościeliska Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

4. Dolina Pięciu Stawów Polskich. Wysokogórska, polodowcowa dolina o długości ponad 4 km. Znajduje się tu kilka polodowcowych jezior (największe z nich to Wielki Staw Polski) oraz najwyżej położone w Polsce schronisko (1670 m n.p.m.). W drodze do niego, idąc od strony Palenicy Białczańskiej, mijamy największy wodospad tatrzański – Siklawę (ok. 70 m wysokości). Samo schronisko to idealny punkt startowy do wypraw wysokogórskich, m.in. na Orlą Perć, ale to akurat propozycja dla naprawdę zaawansowanych we wspinaczkach turystów.

Tatry z lotu ptaka. Dolina Pięciu Stawów Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

5. Dolina Prądnika. Dolina rzeki Prądnik, będąca częścią Ojcowskiego Parku Narodowego, to klasyka podkrakowskich wycieczek. Nic dziwnego – są tu piękne wapienne ostańce, iglice, jaskinie, wąwozy, do tego zabytki, jak Zamek w Pieskowej Skale czy Kaplica na Wodzie, stawy oraz sporo urokliwych drewnianych budynków zbudowanych w stylu uzdrowiskowym. Na zmęczonych czekają dorożki i punkty gastronomiczne.

JAKUB WŁODEK

6. Dolinki Krakowskie. Park krajobrazowy składający się z jarowych dolin, zwany potocznie Dolinkami Podkrakowskimi. Najsłynniejsze z nich to Bolechowicka, Będkowska, Kobylańska, Kluczwody, ale warte odwiedzenia są też te mniej popularne: Eliaszówki, Racławki, Szklarki. Cała okolica jest znana w całej Polsce w środowisku wspinaczkowym, bo są tu piękne skały, a na nich mnogość wytyczonych tras o różnej trudności. Oczywiście można tu też wędrować, spacerować, biwakować – każdy znajdzie coś dla siebie. Dla jednych będzie to np. gospodarstwo rybne u wylotu Doliny Będkowskiej, dla innych np. okolice imponującej Bramy Bolechowickiej.

Brama Bolechowicka Fot. Marta Błażejowska / Agencja Wyborcza.pl

7. Babia Góra. Najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich i poza Tatrami najwyższy szczyt w Polsce. Słynie z pięknych panoram, a także… z kapryśnej pogody. Można wyruszyć na wędrówkę w słońcu, a po drodze być zaskoczonym przez wiatr i burze, może być też odwrotnie – prognozę pogody trzeba sprawdzać zawsze.

Babia Góra zyskała też sławę z powodu pięknych wschodów słońca – ci, którzy mieli okazję zobaczyć jeden z nich, zapewniają, że jest to niewiarygodny widok i warto dla niego zarwać noc. Na Babią Górę wiedzie kilka dróg, zarówno od polskiej, jak i od słowackiej strony. Najszybsza i najpopularniejsza to ta z parkingu na Krowiakach.

Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Wyborcza.pl

8. Beskid Wyspowy. Część Beskidów Zachodnich z odosobnionymi, pojedynczymi szczytami (m.in. Mogielnica, Ćwilin), od czego wzięła się nazwa tych gór. Beskid Wyspowy ma swoich fanów, którzy uważają, że tylko tu można jeszcze znaleźć puste szlaki (choć nie wszystkie), spokój, piękne panoramy, łąki. Najpopularniejszym miejscem są Kudłacze ze swym schroniskiem, a także obserwatorium astronomiczne na Lubomirze (904 m n.p.m.), gdzie odbywają się dzienne i nocne pokazy obiektów, których obserwacje są możliwe tylko na niebie niezanieczyszczonym jakimkolwiek światłem.

Widok na Beskid Wyspowy Piotr Gądek

9. Trzy Korony i Pieniny. Malownicza góra wznosząca się nad płynącym u jej podnóża Dunajcem. Na szczycie Trzech Koron znajduje się platforma widokowa, z której rozciąga się wspaniała panorama. Symbolem Pienin jest też Sokolica. Widok z jej stromej grani zapiera dech w piersiach. Inne piękne miejsce to wąwóz Homole otoczony stromymi ścianami. Największą popularnością cieszy się oczywiście spływ Dunajcem, który można rozpocząć zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie granicy. Pieniny to też wycieczki na Wysoką, a także zamki w Czorsztynie i Niedzicy.

Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

10. Puszcza Niepołomicka. Olbrzymi (ok. 110 km kw.) kompleks leśny w widłach Wisły i Raby. W przeszłości ulubione miejsce polowań polskich królów, na które wyruszali z zamku w Niepołomicach. Rezydencję można zwiedzać do dziś, a puszcza, choć znacznie mniejsza niż przed wiekami, nadal kusi dziką przyrodą. Wytyczono tu kilka szlaków turystycznych, jest też mnóstwo leśnych ścieżek. W lesie żyją sarny (ponoć ponad 2 tys.), jelenie, dziki, wilki, nawet łosie. Puszcza zasłynęła też z hodowli żubrów.

Fot.Tomasz Wiech / AG

11. Puszcza Dulowska. Pozostałość po prastarej puszczy, która w średniowieczu rozciągała się między Krakowem a Przemszą. Idealna na wycieczki piesze i rowerowe o każdej porze roku, ale nie brak opinii, że najpiękniej jest tu jesienią, gdy drzewa liściaste mienią się wszystkimi odcieniami żółci i czerwieni. Puszcza Dulowska to oaza ciszy między dwiema aglomeracjami: krakowską i śląską – czasami aż trudno uwierzyć, że w takim miejscu zachował się tak duży dziki obszar. Niedaleko znajdują się ruiny Zamku Tenczyn w Rudnie.

Puszcza Dulowska Czytelnik

12. Las Bronaczowa. Stosunkowo mało znany odpowiednik Lasu Wolskiego, położony na południe od Krakowa, na granicy Mogilan, Radziszowa i Głogoczowa. Nasza czytelniczka Danuta Maślanka poleca go, jeśli mamy ochotę pospacerować po pięknym lesie, nie oddalając się zbytnio od miasta. Ten las to wspomnienie po Puszczy Karpackiej. Chodziło się tu na borówki i grzyby, a także na spacery do lisich jam na Zbędową Górę, skąd czasem przy dobrej pogodzie widać Tatry. W lesie można zwiedzić rezerwat Kozie Kąty, są szlaki PTTK, ścieżki rowerowe. W pobliżu sanatorium rehabilitacji utworzono ścieżkę edukacyjną.

Las Bronaczowa czytelnik