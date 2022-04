Global Mentoring Walk Vital Voices odbywa się jako wyraz uznania dla wkładu kobiet w światowy postęp oraz uhonorowania liderek z różnych dziedzin życia. Polska edycja odbywa się pod hasłem "Walk the Change". W tym roku inicjatywa rozszerza swój zasięg i oprócz Warszawy spacer odbędzie się 21 maja we Wrocławiu oraz 28 maja w Krakowie.

- Celem Global Mentoring Walk jest spotkanie mentorek oraz mentorów z mentees, aby podczas spaceru podzielić się doświadczeniem, planami i wyzwaniami, a jednocześnie zbudować inspirujące zawodowe relacje - mówi Ela Raczkowska, CEO Vital Voices Poland. - Najlepsze pomysły rodzą się, kiedy damy im odpowiednią przestrzeń. Wierzę, że czasami możliwość spotkania właściwej osoby dodaje sił, by realizować najśmielsze marzenia - dodaje.

Pomysł na taki spacer pochodzi od amerykańskiej ikony mediów, Geraldine Laybourne - założycielki i prezeski Oxygen Media, a także partnerki biznesowej Oprah Winfrey. Grafik spotkań miała szczelnie wypełniony. Zamiast odmawiać wsparcia młodym kobietom, chętnym, by się od niej uczyć i korzystać z jej rad, Geraldine proponowała dołączenie do jej codziennego spaceru. Wspólne przechadzki stały się wkrótce regularną praktyką, a Geraldine zainicjowała podobne wydarzenia w największych miastach USA. Pomysł spacerów prowadzących do kariery przyjął się na całym świecie. W Polsce zostanie zorganizowany już po raz jedenasty.

Przywództwo leży we wzajemnym wsparciu

Główną ideą organizacji Vital Voices, z którą w pełni utożsamia się jeden z partnerów strategicznych wydarzenia oraz inicjator przedsięwzięcia we Wrocławiu - Credit Suisse Poland - jest tworzenie przestrzeni, w której wszystkie kobiety, bez względu na pochodzenie czy też aktualną sytuację ekonomiczną, mogą się uczyć, rozwijać i pracować tak, aby osiągnąć założone cele zawodowe i osobiste.

- Wymiana wiedzy i doświadczeń to siła napędowa rozwoju. W 3M doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo istotne dla biznesu jest praktykowanie dialogu w kontekście idei różnorodności, równości i włączenia. Wierzymy, że to właśnie one pozwalają tworzyć rewolucyjne innowacje, a także sprawiają, że nasza firma jest miejscem rozwoju nie tylko przełomowych produktów, ale także wyjątkowych talentów. Cieszymy się, że możemy być częścią tegorocznej edycji wydarzenia Global Mentoring Walk, które niewątpliwie stanowi inspirującą platformę do rozmowy i spotkania przedstawicieli biznesu z uczestniczkami programu mentoringowego Fundacji Vital Voices - mówi Vangelis Savvas, Dyrektor 3M Global Service Center Poland.

- Najciekawsze wydarzenia w życiu mogą zacząć się od rozmowy. I najprzyjemniejsze jest to, że spotykają się dwie osoby, z pozoru obce, ale z takim dobrym nastawieniem, że zawsze znajdą wspólny język! Mój ubiegłoroczny spacer mentoringowy już zaowocował ciekawymi projektami - dodaje Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, współzałożycielka Fundacji i portalu www.mamopracuj.pl.

- "Byłam uczestniczką Global Mentoring Walk kilka lat i zapewniam, że taki spacer z mentorką bądź mentorem jest wyjątkowym doświadczeniem. Łączy ze sobą wspaniałych ludzi, którzy potrafią w ciągu kilku godzin rozmowy zmienić perspektywę, dodać odwagi, wyzwolić piękną energię do zmian. Wierzę w mentoring i cenię różnorodność. Dlatego cieszę się, ze Global Mentoring Walk włącza również mężczyzn, którzy w roli mentorów dzielą się swoim doświadczeniem i w symboliczny sposób wspierają rozwój kobiecego przywództwa" - opowiada Małgorzata Reif, menedżer ds. marketingu i PR w firmie Deloitte.

Chodź jak liderka

Kogo organizatorzy zapraszają do udziału w Global Mentoring Walk?

Kobiety, które chcą wpływać na rzeczywistość i zmieniać świat: panie działające w biznesie, polityce, organizacjach społecznych oraz ze świata akademickiego, które chcą wziąć udział w Global Mentoring Walk 2022 i uczyć się od innych. Mentorki i mentorów gotowych, by dzielić się swoim doświadczeniem. W tym roku szczególnie zapraszane są Ukrainki.

Zgłoszenia do udziału w Global Mentoring Walk 2022 w Krakowie można przesyłać do 24 kwietnia 2022 roku. Szczegóły i formularze dostępne są na stronie internetowej: www.vitalvoices.pl