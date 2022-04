Punkt działa od 7 kwietnia. Jest otwarty we wszystkie dni powszednie w godz. 8–16.

To drugie takie miejsce w Polsce – oprócz Centrum Przyjęć Gotówkowych w krakowskiej Tauron Arenie punkt ONZ działa w Warszawie (przy ul. Kamionkowskiej 11).

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy UNHCR, czyli agencji ONZ dla uchodźców, muszą wcześniej zgłosić się przez formularz internetowy. Tam zainteresowani otrzymają informację o wyznaczonej dacie i godzinie wizyty w punkcie.

Aby otrzymać pomoc, należy posiadać polski numer telefonu – to na niego przyjdzie informacja o dacie i godzinie spotkania. Oprócz tego urzędnicy wymagają paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu, który potwierdzi tożsamość. Ważne też, by zabrać ze sobą dokumenty, które potwierdzają datę wjazdu do Polski – pomocą są objęci ci, którzy przybyli do Polski 24 lutego lub później.

Pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc ONZ jest z założenia krótkoterminowa. Ukraińcy mogą liczyć na 700 zł miesięcznie oraz 600 zł na każdą kolejną osobę w rodzinie (limit osób wynosi cztery). Taka pomoc ma być udzielana przez minimum trzy miesiące.

Ważne, aby do punktu rejestracji przyszli wszyscy uprawnieni członkowie rodziny. Do programu pomocy finansowej ONZ rejestruje za pomocą odcisków palców – w założeniu ma to pomóc w uniknięciu oszustw i ochronie danych osobowych.

„Dane będą użyte tylko w celu otrzymania pomocy finansowej. UNHCR nie rejestruje cię jako uchodźcy" – zapewnia UNHCR.