Katarzyna Liber poszukiwana jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Kobieta powinna odbyć karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przywłaszczenie (art. 284 § 2 kk).

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanej kobiety policja prosi kierować do Komisariatu Policji VIII w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-910 lub pod numer alarmowy 112.

- Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej - podkreśla Anna Wolak-Gromala z Zespołu Prasowo-Informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.