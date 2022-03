Urząd Miasta Krakowa przygotował specjalną ulotkę w języku ukraińskim, w której osoby zainteresowane wyjazdem do Solury mogą znaleźć najważniejsze informacje na temat zakwaterowania, warunków pobytu, świadczeń i procedur oraz możliwości wsparcia oferowanego przez Miasto Solurę. Ulotki są dystrybuowane w punktach recepcyjnych.

Ulotkę w języku ukraińskim znajdziesz TUTAJ (dostępne jest też tłumaczenie na jęz. polski).

Szwajcaria dla Ukraińców

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, w celu szybkiego i niebiurokratycznego przyznania ochrony Szwajcarska Rada Federalna uruchomiła status ochronny „S" dla Ukraińców uciekających przed wojną. Daje im to prawo pobytu w Szwajcarii bez konieczności przechodzenia zwyczajowej procedury azylowej. Uchodźcy uzyskają możliwość podejmowania pracy zarobkowej, podróży w obrębie strefy Schengen oraz nabędą prawo do korzystania z pomocy społecznej i opieki medycznej. Ponadto wszystkie dzieci w wieku szkolnym (4-16 lat) będą mogły uczęszczać do szkoły w Solurze.