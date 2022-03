Od 16 marca uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą otrzymać w Polsce numer PESEL i starać się o specjalne zasiłki. W każdej gminie powstały punkty rejestracji, do których należy się zgłosić i złożyć odpowiednie wnioski.

W Krakowie taki punkt rejestracji powstał w Tauron Arenie. Już pierwszego dnia pod halą ustawiły się długie kolejki chętnych na otrzymanie numeru PESEL. Niestety wielu z nich zostało odesłanych z kwitkiem. Jak podaje magistrat, w ciągu dwóch dni udało się zarejestrować tylko 610 osób z tysięcy oczekujących.

Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK tłumaczył, że proces trwa długo, ponieważ urzędnicy otrzymali od rządu tylko kilka urządzeń pozwalających na rejestrację numeru PESEL dla obywateli Ukrainy. - Przepustowość wzrośnie po otrzymaniu z ministerstwa kolejnej partii sprzętu do rejestracji - zapewniają w magistracie.

Urzędnicy zalecają także odłożenie rejestracji na późniejszy termin. Zgodnie z ustawą czas na złożenie wniosku o nadanie nr. PESEL wynosi 60 dni od momentu wjazdu na teren RP.

Mimo to w piątek przed Tauron Areną znów pojawiły się tłumy. Punkt czynny jest od godz. 8, ale wiele osób zajmowało miejsca jeszcze przed wschodem słońca. Sprawy nie ułatwiają mroźne poranki, dlatego krakowscy aktywiści zastanawiają się, jak pomóc zziębniętym i zmęczonym wyczekiwaniem uchodźcom.

Jednym ze sposobów mogłoby być zachęcenie ich, by po nadanie numeru PESEL zgłosili się do innej gminy. W Wieliczce, Liszkach czy Niepołomicach kolejki do urzędów są zdecydowanie mniejsze, a więc załatwienie sprawy potrwa zdecydowanie krócej niż w Krakowie, nawet jeśli doliczymy czas przejazdu. Przypomnijmy, że uchodźcy wojenni są zwolnieni z opłat za przejazdy komunikacją miejską w Krakowie (także liniami aglomeracyjnymi) oraz pociągami Kolei Małopolskich oraz POLREGIO.

Jak dotrzeć do punktów rejestracji PESEL w podkrakowskich gminach?

Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1

W Wieliczce wnioski o wydanie numeru PESEL są dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

Najbliższy przystanek autobusowy: WIELICZKA KOPALNIA SOLI

MPK: bezpośrednia linia aglomeracyjna 304 [start z przystanku Dworzec Główny Zachód, czas: ok. 40 min]

Koleje Małopolskie: linia SKA1 Kraków Główny-Wieliczka Rynek Kopalnia [czas: ok. 30 min].

Niepołomice, plac Zwycięstwa 13

W Niepołomicach wnioski o wydanie numeru PESEL są przyjmowane w Referacie Ewidencji Ludności oraz Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy przy placu Zwycięstwa 13.

Godziny przyjmowania wniosków: poniedziałek: 8-17, od wtorku do czwartku: 8-16, piątek: 8-15. Czas obsługi jednej osoby wynosi około 40 min.

Najbliższy przystanek autobusowy: NIEPOŁOMICE RYNEK

MPK: bezpośrednia linia aglomeracyjna 301 [start z przystanku Nowy Kleparz, czas: ok. 60 min].

Mogilany, Rynek 2

W Mogilanach punkt rejestracji PESEL przygotowano w sali narad Urzędu Gminy (wejście A, 1 piętro). Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują wnioski w godzinach: poniedziałek – 8-15.30 oraz od wtorku do piątku od 7 do 14.30. Czas obsługi jednej osoby wynosi około 40 min.

Najbliższy przystanek autobusowy: MOGILANY RYNEK

MPK: linie aglomeracyjne 245,275,285 [start z przystanku Borek Fałęcki, czas: ok. 15 min].

Skawina, Rynek 3

Wnioski przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Skawinie (pok. 13 , 1 piętro) w godzinach: poniedziałek 8-18, od wtorku do piątku 7.30-18.

Najbliższy przystanek: SKAWINA POPIEŁUSZKI

MPK: linie aglomeracyjne 203, 253, 283, 903 [start z przystanku Czerwone Maki P+R], 243, 293 [start z przystanku Borek Fałęcki]

POLREGIO: start ze stacji Kraków Główny, czas przejazdu ok. 30 min.

Liszki, Mały Rynek 2

Wnioski przyjmowane są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w godzinach: poniedziałek 8-17, od wtorku do czwartku 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30. Urzędnicy zastrzegają jednak, że chętnych na otrzymanie numeru PESEL jest bardzo wielu. Osoby, które pobrały numerki oczekujących, często załatwiają sprawę dopiero kolejnego dnia. Duża część osób przyjechała do Liszek z Krakowa.

Najbliższy przystanek autobusowy: LISZKI RYNEK

MPK: linie aglomeracyjne: 219 [start z przystanku os. Podwawelskie], 229, 239, 249 [start z przystanku Salwator].

Zabierzów, Rynek 1

Zainteresowanie wydaniem numeru PESEL jest tak duże, że Urząd Gminy Zabierzów wprowadził system wydawania bloczków, które są wydawane przy wejściu głównym. Maksymalnie w ciągu dnia urzędnicy są w stanie obsłużyć tylko 50 osób! Rejestracja odbywa się na parterze (pok. nr 06 i 03) w godzinach: piątek - 18 marca 2022 - godz. 8-15 oraz sobota - 19 marca 2022 - godz. 9-16. Kolejne terminy będą podane na stronie UG Zabierzów.

Najbliższy przystanek: ZABIERZÓW CENTRUM

MPK: linia aglomeracyjna 238, 248 [start z przystanku Bronowice Małe]

POLREGIO: start ze stacji Kraków Główny.

Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116

W związku z bardzo dużą liczbą nadawanych numerów PESEL dla obywateli Ukrainy Urząd Gminy Zielonki prosi o umawianie wizyt w Referacie Spraw Administracyjnych związanych z nadaniem numeru PESEL, zameldowaniem, dowodem osobistym pod numerem telefonu 122 850 850 wew. 106.

Najbliższy przystanek: ZIELONKI TRANSFORMATOR

MPK: linia aglomeracyjna 207, 227, 267, 937 [start z przystanku Krowodrza Górka].