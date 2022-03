Przed Centrum Wielokulturowym przy ul. Daszyńskiego w Krakowie od wczesnego ranka ustawiają się kolejki uchodźców. Tutaj (ul. Daszyńskiego 22) wolontariusze pomagają w formalnościach: wypełniają dokumenty, podpowiadają, jak zapisać dziecko do szkoły. W drugiej siedzibie, tuż przy Poczcie Polskiej, do nocy wydawane są artykuły pierwszej potrzeby. Odzież, środki czystości, jedzenie.

- Nasza fundacja Internationaler Bund Polska i prowadzone przez nas Centrum Wielokulturowe od momentu wybuchu wojny bardzo aktywnie organizuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Wsparło nas mnóstwo cudownych osób, ale wciąż brakuje nam rąk do pracy - mówi Maria Wojtacha, dyrektor Internationaler Bund Polska.

- Nasze Centrum codziennie organizuje grupę wolontariuszy, którzy pomagają w różnych miejscach w Krakowie: w magazynach, sortując dary, wspierają tłumaczy, sprzątają nowe miejsca noclegowe, asystują potrzebującym, udzielają porad. Ale tych wolontariuszy jest wciąż za mało - dodaje dyrektor Wojtacha.

Jak zostać wolontariuszem i pomagać Ukraińcom?

Wolontariusze dzieleni są na zespoły i pracują na dwóch zmianach: od godz. 9 do 14 oraz od 13.30 - do godz. 18. Na jednej zmianie powinno być minimum 100 osób, inaczej nie dadzą sobie rady z tym ogromem ludzi, którzy trafiają do Krakowa z Ukrainy.

Dołączyć do grupy jest prosto: trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy – jest dostępny na stronie internetowej Centrum, a potem zostaje już tylko "dołączyć do centrum zarządzania chaosem".

Centrum Wielokulturowe w Krakowie działa od marca 2021, jest w Koalicji Otwarty Kraków, która wraz z kilkudziesięcioma organizacjami niesie pomoc uchodźcom z Ukrainy na terenie miasta.