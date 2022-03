Długi sznur aut na ul. Reymonta, krakowianie ciągnący z darami na piechotę, rowerami i z wózkami - po ataku Rosji na Ukrainę mieszkańcy miasta tłumnie ruszyli pod stadion Wisły Kraków z darami dla uchodźców. Przynosili żywność, odzież, środki higieny, kosmetyki. Miasto wydawało pakiety pomocowe uchodźcom, ale niestety od piątku 11 marca przestaje.

- Skończyły się zapasy żywności, która była przynoszona przez krakowian w ramach miejskiej zbiórki - poinformowali urzędnicy.

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy

A wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig tłumaczy: - Wstrzymujemy wydawanie tych towarów pierwszej potrzeby, czyli przede wszystkim żywności i środków higieny, z bardzo prostego powodu. Dostarczamy je do miejsc tymczasowej dyslokacji uchodźców. Mamy blisko 2 tys. osób. I tam w pierwszej kolejności je kierujemy. Kierujemy je także do punktów przebywania uchodźców na terenie Dworca Głównego. W tej sytuacji zapasy, którymi dysponują nasze magazyny, bardzo gwałtownie się kurczą. Musimy więc z tej pomocy zrezygnować - tłumaczy.

Zbiórka darów jest jednak kontynuowana i gdy tylko zostanie znów zebrana żywność, pakiety pomocowe będą ponownie wydawane.

REKLAMA

Do tej pory na stadionie wydane zostało około 1,5 tysiąca pakietów. Miasto apeluje też do sklepów i marketów, aby dzieliły się żywnością, która posiada krótki termin ważności, ale nadal nadaje się do spożycia.

Pakiety pomocowe na stadionie Wisły

Pakiety pomocowe na Stadionie Miejskim im. H. Reymana przy ul. Reymonta 20 można odbierać jeszcze do czwartku, 10 marca. Mogą to zrobić:

1. Uchodźcy – osobiście.

REKLAMA

Powinni wylegitymować się paszportem z pieczątką, na której widnieje data wjazdu na terytoriom Polski, ze skierowaniem na pobyt w miejscu zakwaterowania, które zostało wydane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie lub innym dokumentem wydanym przez Konsulat Generalny Ukrainy, który potwierdza, że dana osoba jest uchodźcą wojennym.

Udzielona pomoc jest ewidencjonowana, a jej odbiór zostaje potwierdzony podpisem.

2. Osoby upoważnione przez organizacje zarejestrowane w KRS i uczestniczące w Koalicji Otwarty Kraków

Osoby te powinny dysponować podpisanym pełnomocnictwem zgodnie z reprezentacją KRS oraz listą osób, dla których odbierane będą pakiety wraz z numerami ich paszportów, skierowań, innych dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. 1.

3. Osoby, które goszczą Ukraińców

Mogą odbierać pakiety pomocowe do 10 marca w siedzibie Centrum Wielokulturowego – Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców przy ul. Daszyńskiego 22. Wcześniej należy zgłosić zapotrzebowanie pod nr. tel. 507 949 101 w celu ustalenia ilości oraz terminu odbioru pakietu pomocowego.

Przy odbiorze pakietów z Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, odbierający powinien dysponować listą osób wraz z numerami ich paszportów, skierowań na pobyt w miejscu zakwaterowania, które zostały wydane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie lub innych dokumentów wydanych przez Konsulat Generalny Ukrainy, które potwierdzają, że dana osoba jest uchodźcą wojennym.

Centrum Wielokulturowe – Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców działa od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9-19.

Pakiety pomocowe będą wydawane w liczbie i terminie ustalonym wcześniej telefonicznie.

Godziny wydawania darów

poniedziałek-piątek, w godz. 12-18

sobota-niedziela, w godz. 9-15

Potrzebującym rozdawane są dary, które przekazali krakowianie w ramach miejskiej zbiórki. Otrzymywane przez uchodźców pakiety żywnościowe wydawane są w ilości zabezpieczającej potrzeby na 5 do 7 dni.