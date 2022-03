Wojna na Ukrainie. Czternasty dzień rosyjskiej inwazji - śledź naszą relację

Bo owoce mają brzydszą skórkę, bo są lekko nadgniłe, bo nabiał ma krótką datę ważności... Każdego dnia na śmietniki sieci handlowe wywożą tony żywności. Miasto apeluje teraz, by produktów nadających się do jedzenia, których data ważności nie upłynęła, nie wyrzucać, tylko przywieźć do magazynu na stadionie Wisły Kraków i w ten sposób podzielić się z uchodźcami z Ukrainy.

Uchodźców z Ukrainy wciąż przybywa