Renata Radłowska: Wózki dziecięce wciąż są potrzebne?

Jerzy Woźniakiewicz: Oczywiście. Najlepsze w tym naszym pomaganiu jest to, że w ciągu kilku dni poszczególne instytucje, organizacje pomocowe i fundacje wyspecjalizowały się w zbieraniu konkretnych rzeczy. Nie dublują się. Tak można skuteczniej pomagać. Wojewódzka Biblioteka Publiczna (przy ul. Rajskiej, przypominam) wraz z Fundacją Zustricz prowadzi zbiórkę wózków dla dzieci, ale nie tylko. To pomoc, która nie jedzie do Ukrainy, zostaje w Krakowie i jest przekazywana do uchodźczyń i ich dzieci (tatowie przecież są na wojnie). W ciągu pierwszych kilku dni krakowianie przekazali nam prawie 400 wózków, fotelików! Te dary stały na korytarzach, w niektórych salach. I już trafiły do ukraińskich mam. Dlatego wznowiliśmy zbiórkę, bo zostało nam tylko 60 wózków i ciągle są odbierane.