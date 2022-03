1 ZDJĘCIE Strażacy (fot. Anna Krasko/Agencja Gazeta)

Przyjęliście do swoich domów i mieszkań uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy? Przekażcie im, że syreny, których używają strażacy, policja czy karetki, to nic złego. Proszą o to jednostki OSP w całej Polsce.