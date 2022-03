- Uruchomiliśmy punkt w Muzeum Inżynierii Miejskiej, bo sytuacja jest dynamiczna; musimy do niej się dostosować. Nasz magazyn miał być przenoszony na Rybitwy, ale tamten zapełnił się szybciej, niż przewidywali koordynatorzy akcji - tłumaczy Edyta Gajewska, kierowniczka działu promocji MIM. - Nasi pracowici i kochani wolontariusze uwinęli się też wcześniej z pakowaniem rzeczy i nasza zabytkowa hala D jest już prawie opróżniona. Wypuściliśmy w drogę do Ukrainy pięknie posegregowane i opisane palety z darami.

Zbiórka dla Ukrainy. Co jest potrzebne?

Rzeczy można przynosić w weekend (5-6 marca w godz. 9-18) do siedziby MIM przy ul. św. Wawrzyńca 15 (wjazd od ul. Gazowej). Co jest potrzebne? Przede wszystkim wyposażenie podręcznych apteczek - opatrunki jałowe, bandaże, środki odkażające, środki przeciwbólowe. Ważne: opakowania muszą być nowe, z datą ważności.

Przydadzą się również wszelkie ładowarki do telefonów (a Muzeum Inżynierii Miejskiej to jedyne miejsce w Krakowie, gdzie teraz zbiera się ten sprzęt), także stare (chodzi o różne wejścia), powerbanki, baterie, odzież termiczna, którą dostaną osoby czekające w kilometrowych korkach na granicy i obrońcy ukraińskich miast. Poza tym żywność: świeża, hermetycznie zapakowana - żółte sery i wędliny, konserwy. Oczywiście z długim terminem przydatności do spożycia.

To nie wszystko jednak.

Muzeum Inżynierii Miejskiej zaprasza dzieci z Ukrainy

- Każdy niesie pomoc taką, jak mu dyktuje serce i pozwalają możliwości. Muzeum zaprasza do siebie dzieci z Ukrainy; chcielibyśmy chociaż w tak symboliczny sposób pomóc uchodźcom, bo zawsze zależało nam na dziecięcych uśmiechach. Przygotowaliśmy specjalną ofertę: od wtorku do niedzieli w godzinach od 16 do 17 zapraszamy do naszej "Strefy Kreatywności" - dodaje Gajewska.