"Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek w Krakowie, będąc ośrodkiem o najwyższym stopniu referencyjności udzieli wszelkiej specjalistycznej pomocy medycznej pacjentkom w ciąży uciekającym z Ukrainy przed wojną" - czytamy w komunikacie szpitala.

Warunkiem jest posiadanie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Szpital Ujastek zapewnia również pomoc tłumacza.

Zbiórka dla mam z Ukrainy

Pracownicy szpitala zorganizowali również zbiórkę rzeczy potrzebnych dla przyszłych mam z Ukrainy, które urodzą tam dzieci, a przybyły do Polski w wyniku sytuacji wojennej. - Każdej kobiecie przygotowujemy wyprawkę, którą zabierze ze sobą, wychodząc ze szpitala - informują.

Potrzebne rzeczy dla mam:

klapki

ręczniki

wkładki laktacyjne

laktatory

majtki siatkowe

podpaski poporodowe

butelki wody z dziubkiem

środki higieniczne (pasta do zębów, szczoteczka, szczotki do włosów, żele pod prysznic, szampon, odżywka do włosów, frotki do związywania włosów)

Potrzebne rzeczy dla dzieci:

pampersy rozmiar 0-1

mokre chusteczki

kosmetyki do pielęgnacji niemowląt

smoczki / uspokajacze

butelki do karmienia

foteliki do przewożenia dzieci w aucie

kocyki

pieluchy tetrowe / bawełniane

rożki / otulacze

Szpital zwraca się do darczyńców: - Jeżeli jest taka możliwość, to prosimy o przenoszenie również toreb sportowych/walizek do spakowania mam na wyjście ze szpitala. Rzeczy można przynosić do szatni przy wejściu głównym przez całą dobę.

Prosi również, by nie przesyłać i nie przynosić: