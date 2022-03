Dary na stadionie są wydawane codziennie między godz. 12 a 18. To rzeczy i produkty, które w ostatnich dniach przynieśli tam mieszkańcy Krakowa.

Pakiety pomocowe uchodźcy z Ukrainy mogą odbierać osobiście. Powinni wylegitymować się paszportem z pieczątką, na której widnieje data wjazdu na terytoriom Polski, wraz ze skierowaniem na pobyt w miejscu zakwaterowania wydanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie lub innym dokumentem wydanym przez Konsulat Generalny Ukrainy. Chodzi o potwierdzenie, że osoba odbierająca pakiet to uchodźca wojenny. Udzielona pomoc jest ewidencjonowana, a jej odbiór zostaje potwierdzony podpisem.

Pakiety mogą odbierać także osoby upoważnione przez organizacje zarejestrowane w KRS i uczestniczące w Koalicji Otwarty Kraków. Wówczas konieczne jest okazanie podpisanego pełnomocnictwa zgodnie z reprezentacją KRS oraz listą osób, dla których odbierane będą pakiety wraz z numerami ich paszportów, skierowań itp.

Zupa i drugie danie dla uchodźców z Ukrainy, którzy dotarli do Krakowa, są wydawane od godz. 13 przy ul. Radziwiłłowskiej 3.

Godziny wydawania darów

poniedziałek–piątek w godz. 12.00–18.00

sobota–niedziela w godz. 9.00–15.00

Uwaga! Pakiety nie będą wydawane osobom prywatnym, które udzieliły schronienia uchodźcom. One mogą je odbierać w siedzibie Centrum Wielokulturowego – Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców przy ul. Daszyńskiego 22. Wcześniej należy zgłosić zapotrzebowanie pod nr. tel. 507 949 101 w celu ustalenia liczby oraz terminu odbioru pakietu pomocowego.

Przy odbiorze pakietów z Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców odbierający powinien dysponować listą osób wraz z numerami ich paszportów, skierowań na pobyt w miejscu zakwaterowania, wydanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie lub innych dokumentów wydanych przez Konsulat Generalny Ukrainy, które potwierdzają, że dana osoba jest uchodźcą wojennym. Centrum Wielokulturowe – Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców działa od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9–19. Pakiety pomocowe będą wydawane w liczbie i terminie ustalonym wcześniej telefonicznie.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Docierający do Krakowa uchodźcy poza dachem nad głową i wyżywieniem mają także szereg innych potrzeb związanych z pobytem w nowym kraju - w tym opieką medyczną czy wsparciem psychologicznym. Gdzie szukać dla nich pomocy i informacji?

Punkt Informacyjny dla obywateli Ukrainy na dworcu PKP w Krakowie

Na dworcu PKP w Krakowie Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział ds. Cudzoziemców otworzył specjalny Punkt Informacyjny dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce. Każdy obywatel uciekający przed wojną otrzyma wsparcie: możliwość zakwaterowania na terenie Małopolski oraz potrzebne informacje w języku ukraińskim. Punkt uruchomiono we współpracy z PKP – tuż przy peronie nr 4. Na razie będzie on czynny od godz. 6 do 22.

Całodobowy punkt pomocy dla uchodźców – ul. Radziwiłłowska 3

Punkt zapewnia potrzebującym pożywienie, możliwość odpoczynku, a także kontaktuje z osobami udostępniającymi pokoje i mieszkania do tymczasowego zakwaterowania.

Transport do przewozu obywateli Ukrainy

Poszukujemy osób, które będą odwozić ukraińskie rodziny, odbierające pakiety żywnościowe przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, do ich miejsca zamieszkania. Wszystkie chętne osoby prosimy o zgłaszanie się telefonicznie pod numerem: 726 204 064 lub mailowo na adres: dm@mops.krakow.pl.

Mieszkanie dla uchodźców



Uchodźcy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską i przeszli rejestrację w tzw. punkcie recepcyjnym, w celu znalezienia mieszkania mogą wysłać zgłoszenie na adres: czk@malopolska.uw.gov.pl lub ukraina@muw.pl.

W zgromadzonej bazie danych jest już ok. 500 mieszkań. Miasto zawiesza więc zbieranie kolejnych propozycji, a z osobami, które przekazały swoją ofertę, będzie się kontaktować w miarę potrzeb.

Pomoc medyczna

Medycy oferują pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają już na terenie Polski. Jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy medycznej, wyślij zgłoszenie na adres: kontakt.medycydlaukrainy@gmail.com. Zgłoszenia można wysyłać w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim. Wśród medyków znajdują się lekarze udzielający specjalistycznej pomocy. Dla kobiet uciekających z Ukrainy udostępniamy listę placówek medycznych, lekarzy i położnych, którzy świadczą bezpłatną pomoc ginekologiczno-położniczą, laktacyjną oraz pediatryczną.

Włączając się w pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, Szpital Uniwersytecki uruchamia gabinet internistyczno-chirurgiczny czynny codziennie w godzinach 12-15, w obrębie SOR (Budynek F, poziom +1, gabinet nr 15). Numer telefonu do gabinetu: 12 400 17 38.

Pomoc psychologiczna – ul. Radziwiłłowska 8b

Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy psychologicznej bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej 8b lub kontaktując się pod całodobowym numerem telefonu 12 421 92 82.

Możliwy jest również kontakt przez komunikatory internetowe tutaj. Ośrodek jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców

Osoby potrzebujące informacji prosimy o przesyłanie zapytań na adres: punkt@open.krakow.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 887 201 598. Dyżury konsultantów będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19 oraz w sobotę i niedzielę 9-19. Więcej informacji tutaj.

Centrum Wielokulturowe - ul. Daszyńskiego 22

Centrum udziela ogólnych porad, wspiera obcokrajowców w czynnościach życia codziennego, takich jak zakupy, wizyty w urzędzie czy szkole. Pomaga w tłumaczeniach zarówno pisemnych, jak i na żywo podczas spotkań. Zapewnia także pomoc psychologiczną w siedzibie centrum lub online.

nr tel. 887 201 598,

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 9–19 oraz w każdy ostatni weekend miesiąca (sobota, niedziela) 9.00–14.00.

Pomoc prawna

Radcy prawni z Centrum Wielokulturowego przy ul. Daszyńskiego 22 bezpłatnie udzielają indywidualnych porad, przygotowują opinie prawne oraz pomagają w uzyskaniu dokumentów legalizujących pobyt. Ta usługa jest świadczona również w wersji online. Dyżury radców prawnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 15-18 oraz w każdy czwartek w godz. 16-19. Z prawnikami można także kontaktować się telefonicznie pod nr. tel. +48 510 080 765 (wtorki) i +48 510 065 321 (czwartki).

Wolontariat: tłumaczenie, bieżąca pomoc

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie przy ul. Daszyńskiego 22 poszukuje wolontariuszy posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim, chętnych zaangażować się na rzecz społeczności ukraińskiej w Krakowie.

Jeśli chcesz wspomóc społeczność ukraińską w ramach wolontariatu tłumaczeniem czy asystenturą w czynnościach dnia codziennego lub jesteś lekarzem, nauczycielem, prawnikiem, zgłoś się poprzez formularz. Szczegóły tutaj.

Praca i legalizacja pobytu

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16 działa infolinia dla cudzoziemców w sprawie legalizacji pobytu i pracy: tel. 12 210 20 20.

Opieka dla dzieci ukraińskich

Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38 informuje, że do piątku, 4 marca, w godz. 9-15 organizuje opiekę dla dzieci z Ukrainy. Maksymalnie centrum może przyjąć 50 dzieci, którymi zajmą się nauczyciele. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją centrum: 12 430 00 15 wew. 211.

Klub sportowy Hutnik Kraków zaprasza dzieci i młodzież przybywające z Ukrainy na treningi piłkarskie do swojej akademii. Osoby przybywające do Krakowa z Ukrainy i zainteresowane udziałem w treningach lub osoby pomagające im w aklimatyzacji w Krakowie mogą kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków Pawłem Palusińskim, tel. 570 539 636 lub p.palusinski@nh2010.pl.

Instytucje kultury dla ukraińskich gości

Krakowskie instytucje kultury angażują się w pomoc ukraińskim uchodźcom. Poza zbiórkami potrzebnych rzeczy, udostępnianiem swoich przestrzeni czy rekrutowaniem ukraińskich pracowników pracują nad specjalną ofertą, dostępną także w języku ukraińskim, obejmującą między innymi spotkania, warsztaty i zabawy dla dzieci. Propozycje instytucji kultury znajdziesz tutaj.

Zwierzęta – pomoc w transporcie i opiece w Krakowie

KTOZ – Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: miejsce dla zwierząt, schronienie, leczenie, karma – nr tel. 12 421 26 85, 12 429 43 61.