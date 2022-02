– To, co widzę w Małopolsce, to pełna mobilizacja. Pełna i natychmiastowa. Ale bardzo ważne jest to, by pomagać z głową, w sposób skoordynowany i konsekwentny. Dlatego stworzyliśmy Wojewódzki System Koordynacji Pomocy dla Ukrainy, który utworzy wojewoda wraz z Państwową Strażą Pożarną przy zaangażowaniu starostów i współdziałaniu z organizacjami pomocowymi – zapowiedział Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

Magazyny z pomocą dla Ukrainy

W tworzeniu WSKPU oprócz wojewody mają uczestniczyć starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. W każdym z nich ma bowiem powstać powiatowy magazyn pomocy (PMP). To właśnie tam mają być przywożone dary dla Ukrainy – zarówno te gromadzone na poziomie gmin, jak i te zbierane przez organizacje czy po prostu zbiórki indywidualne.