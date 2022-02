[English and Ukrainian versions are below]

Urząd Miasta Krakowa prowadzi zbiórkę darów dla mieszkańców Lwowa i osób, które uciekają z rejonów bliższych granicy z Rosją do tego miasta. Rzeczy przyjmowane są codziennie między 12 a 20 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Pomóc można jednak nie tylko tam. Zbiórki rzeczy i leków dla ofiar ataków i żołnierzy zbierane są w pięciu innych miejscach w Krakowie:

Zbiórka rzeczy dla Ukrainy. Czego potrzeba?

Potrzeba leków (bandaże oraz opatrunki, leki przeciwbólowe, środki dezynfekcyjne, chirurgiczne maseczki oraz rękawiczki, a także antybiotyki szerokiego spektrum, preparaty antyhistaminowe, preparaty spazmolityczne, roztwór amoniaku, kwas borowy, preparaty przeciwszokowe, środki do oczyszczenia wody, taktyczne opaski uciskowe, antyseptyki), ciepłych ubrań, kurtek, koców i materaców, a także skarpet, obuwia i środków higieny osobistej (od szczoteczek i pasty do zębów, przez pieluchy po wkładki higieniczne i ręczniki papierowe).

Listę potrzebnych rzeczy przygotowały organizacje Ukraińców działające w Krakowie. Jak przekazują dziennikarze portalu UA in Krakow, potrzeba również żywności (takiej z długim terminem przydatności do spożycia, batoników energetycznych, suszonych owoców, orzechów, konserw i kasz błyskawicznych oraz mieszanek dla dzieci i wody). Na liście potrzeb są też reflektory, generatory prądu, hełmy kewlarowe, kamizelki kuloodporne, śpiwory, noktowizory i krótkofalówki Motorola.

Wojna na Ukrainie. Gdzie wpłacić pieniądze?

W Krakowie odbywa się równolegle zbiórka pieniężna w kilku organizacjach działających na rzecz Ukraińców i Ukrainy. Możecie przekazać środki dla każdej z tych organizacji.

Niżej podajemy dane organizacji:

Odbiorca: Fundacja Instytut Polska-Ukraina

Nr konta: 61 1600 1013 1893 2582 5000 0002

Prosimy wpisać w tytule: Darowizna na pomoc Ukrainie.

Odbiorca: Fundacja Zustricz

Nr konta: 44 1750 0012 0000 0000 3829 1904

Prosimy wpisać w tytule: pomoc dla Ukrainy

Odbiorca: Fundacja Widowisk Masowych

Nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0413 8860

Prosimy wpisać w tytule: Darowizna dla Ukrainy

Odbiorca: Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Szczecin

Adres: ul. Mickiewicza 45, 70-385 Szczecin

Nr konta: 20 1090 1492 0000 0001 4312 2731

Odbiorca: Fundacja Centrum Edukacji i Twórczości Edu&Art

Nr konta: PL 41 1600 1013 1861 6481 8000 001

Prosimy wpisać w tytule: Darowizna dla Ukrainy

Potrzeba tłumaczy, prawników, osób z samochodami

Osoby, które chcą osobiście pomóc organizacjom krakowskim, mogą zostać wolontariuszami. "Prosimy o zgłaszanie się osób, które potrafią tłumaczyć z języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz ludzi mogących pomóc uchodźcom z Ukrainy w zapewnieniu wsparcia prawnego, medycznego i edukacyjnego" - czytamy w apelu organizacji ukraińskich.

Szczególnie proszeni są właściciele samochodów, którzy mogliby wziąć udział w przewozie osób i rzeczy.

Aby zostać wolontariuszem, prosimy o kontakt z księgarnią-kawiarnią NIĆ pod adresem: ul. Sławkowska 28 lub skontaktuj się z koordynatorem: Serhii Chupryna (https://www.facebook.com/wrotmnenogiyogi, nr tel.: 733 738 415).

Do wolontariatu (jak również chęci udostępnienia lokalu mieszkalnego lub wynajmu) można też zgłaszać się pod tym linkiem. Chęć udostępnienia swojego mieszkania lub wynajmu jest bardzo ważna.

Potrzeba też krwi. Oddać ją można w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, który znajduje się na ul. Rzeźniczej 11.

How to support Ukraine, if you’re in Krakow?

Due to the start of the full-scale Russian invasion, Cracow-based NGOs have initiated a series of events and measures to support Ukraine. Please read the below to find out how you can help.

1. Fundraising

Several NGOs in Cracow have started raising funds to aid Ukraine. You can donate funds to any of them.

Recipient: ‘Fundacja Instytut Polska-Ukraina’

IBAN: PL 61 1600 1013 1893 2582 5000 0002

Transfer title: ‘Darowizna na pomoc Ukrainie’

Goals: No Military help, supporting refugees in Krakow

Recipient: ‘Fundacja Zustricz’

IBAN: PL 44 1750 0012 0000 0000 3829 1904

Transfer title: ‘pomoc dla Ukrainy’

Goal: No Military help

Recipient: ‘Fundacja Widowisk Masowych’

IBAN: PL 40 2030 0045 1110 0000 0413 8860

Transfer title: ‘Darowizna dla Ukrainy’

Goal: Medicine sopport

Recipient: ‘Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Szczecin’

Address: Mickiewicza str. 45, 70-385 Szczecin

IBAN: PL 20 1090 1492 0000 0001 4312 2731

Goal: Military support

2. Collection of stuff

The collection of various items and medicine for the victims of war and soldiers takes place under the below addresses:

Ul. Szeroka 6 Klezmer Hois (everyday, 9.00 – 22.00)

Ul. Sławkowska 28, Kawiarnio-księgarnia NIĆ (everyday, 8.00 – 20.00)

Ul. Wiślna 11, Greek-Catholic Church in Krakow, entrance from the Olszewskiego str., ‘Padre’ restaurant (9.00 – 19.00)

Aleja Jana Pawła II 232 Nowa Huta Cultural Centre (7.00 – 22.00)

Ul. Miodowa 24, Jewish Community Centre of Krakow (Mon, Thu, 10.00 – 18.00)

List of medicine: bandages, painkillers, disinfectants, surgical masks and gloves, antibiotics, antihistamines, antispasmodics, ammonia, boric acid, antishock drugs, water purifiers, tactical tourniquets, first aid kits, medical backpacks, ampoules, bone catheters, plaits.

A.L.I.C.E. (All-Purpose Lightweight Individual Carrying Equipment)

Miscellaneous items: Kevlar helmets, bulletproof vests, sleeping bags, Motorola walkie-talkie, headlights, warm clothing, jackets, coats, socks, shoes, ordinary and heat-saving blankets, mattresses, strollers, mattresses, electric generators.

Personal hygiene products: toothpaste, toothbrushes, diapers/pampers for children and adults, sanitary napkins, combs paper towels microfiber towels

Food: water, long shelf life food, instant foods, energy bars, dried fruits, nuts canned food, instant cereals, baby food.

3. Volunteering

People willing to help Cracow NGOs can join as volunteers. Translators and interpreters from Ukrainian and Russian are most welcome to join. Also, people who can provide Ukrainian refugees with educational, medical, psychological or legal assistance are asked to apply.

We are also looking for drivers with their own cars, who could be involved in transporting people and stuff.

To become a volunteer, please contact bookstore-café "NIĆ" at Sławkowska str. 28 during working hours or contact our coordinator Serhiy Chupryna (Fb: https://www.facebook.com/wrotmnenogiyogi, Tel.: 733738415). Alternatively, you can follow the link to apply.

4. Provide housing for refugees/migrants from Ukraine

Many Ukrainian citizens are leaving their homes due to the war. If you are a homeowner and ready to provide it for free or lease, please fill out the form at the link.

5. Get housing

If you know someone who has already crossed the border and is looking for accommodation, please forward them this form: https://forms.gle/5HJhcwsMx7jqfWFi8

6. Blood donation

If you want to become a blood donor for wounded Ukrainian soldiers and civilians, you can do this at the Regional Centre of Blood Donation at Rzeźnicza Street 11.