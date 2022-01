Zanim w sylwestrowy wieczór 2006 r. Henryk Szklarczyk, dziś prezes senior Krakowskiego Klubu Morsów „Kaloryfer", wskoczył do lodowatej Wisły w Krakowie, pytając o zgodę na ten wyczyn miejskich urzędników, musiał pogodzić się z tym, że mało kto jego pomysł brał na poważnie. Byli tacy, którzy pukali się w głowę, a sama myśl o kąpieli w rzece w grudniu przyprawiała ich o dreszcze.

Postawił na swoim, ale do wody wszedł przy asyście policji i zdziwionych min przechodniów.

WOŚP 2022. Morsowanie z Orkiestrą

Dziś widok osób morsujących w Wiśle, na Bagrach czy nad zalewem Kryspinów nikogo nie dziwi, ale to, co dziś dla jednych staje się stylem życia, dla drugich chwilową modą, dla ojców założycieli krakowskiego klubu morsów to wieloletnia pasja. Za nią poszły zaś kolejne imprezy pływackie i sztafety, które ściągały do Krakowa miłośników hartowania się w zimnej wodzie z całej Polski.

Od kilku lat morsy z klubu Kaloryfer bardzo chętnie angażują się także w kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dotychczas zbierali się na Bagrach i w zależności od motywu przewodniego morsowania przebierali się za piratów, klauny czy dzikie zwierzęta z Afryki. W takich strojach i z puszkami WOŚP w rękach wskakiwali do zimnej wody, by tym samym rozgrzać serca darczyńców i wesprzeć fundację.

W tym roku w czasie 30. Finału WOŚP (30 stycznia) wsparcia morsów też nie zabraknie, a organizowane przez klub wydarzenie zapowiada się jeszcze atrakcyjniej. Jak mówi Jerzy Wesołowski, prezes Krakowskiego Klubu Morsów „Kaloryfer", jubileuszowy finał Orkiestry będzie okazją do połączenia morsowania w szczytnym celu z wydarzeniem, które krakowskie morsy zapoczątkowały już w 2008 r. – z przeciąganiem smoka przez Wisłę.

Choć w tym miejscu konieczne jest pewne uściślenie – przez rzekę pod Wawelem będzie przeciągana smoczyca o imieniu Matylda!

WOŚP 2022. Przeciągną smoka przez Wisłę

Wydarzenie rozpocznie się zbiórką o godz. 10.30 pod pomnikiem Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku. Stamtąd z sercami z logo WOŚP w dłoniach i radosnymi okrzykami na ustach uczestnicy przemaszerują ul. Grodzką na bulwar Czerwieński pod pomnik Smoka Wawelskiego.

– Nasze wydarzenie wpisuje się także w ogłoszony w Krakowie Rok Smoka – jubileusz 50-lecia rzeźby Smoka Wawelskiego. W związku z tym mile widziane, żeby nie rzec wymagane, są nie tylko smocze atrybuty, ale również wszelakiej wielkości, koloru czy kształtu okulary – mówi Jerzy Wesołowski. Z okazji smoczych urodzin nie zabraknie także gromkiego „100 lat!".

Pierwsza ekipa wskoczy do Wisły w samo południe i to ona będzie przeciągać smoczycę. Równocześnie odbędzie się kwesta na rzecz WOŚP oraz licytacja przedmiotów ofiarowanych przez zaprzyjaźnione z morsami firmy i darczyńców.

Część z nich można już licytować za pośrednictwem profilu klubu Kaloryfer na Facebooku. Ale uwaga! Ostateczne rozstrzygnięcie licytacji nastąpi podczas wydarzenia na bulwarze Czerwieńskim, a kwota, którą w ten sposób uda się pozyskać, zasili puszkę wolontariusza morsa. Na licytację trafił m.in. srebrny breloczek w kształcie boi, a także bojka ratownicza z podpisem Jurka Owsiaka.

Niedzielną licytację z morsami poprowadzi znany i lubiany aktor Piotr Cyrwus.

- Każdy gest dla drugiego człowieka jest wartością nadrzędną, a naszymi gestami dla WOŚP, wrzuceniem pieniążka, licytacją możemy pomagać dzieciom. To jest dobro, które możemy dać, a efekty tego dobra widać od lat w szpitalach na sprzętach z naklejką z czerwonym serduszkiem - mówi aktor. - Gdyby nie WOŚP nie byłoby tych sprzętów. WOŚP szuka w niszy, których nie wypełniamy jako państwo.WOŚP działa od wielu lat i ja staram się pomagać w różny sposób od wielu lat. W tym roku pomagam i w rodzinnej Białce i w Krakowie. Wejście do Wisły? Czuję bardziej radość, niż strach, choć jest ten dreszczyk emocji. Ale o to chyba chodzi w WOŚP, żeby pomagać przez zabawę, żeby czuć radość z tego co się robi.

Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

WOŚP 2022. „Wyborcza" morsuje!

Na tym nie koniec, bo do wspierania WOŚP z morsami przyłącza się także krakowska „Gazeta Wyborcza". Jedna z naszych internetowych aukcji to właśnie gratka dla prawdziwych twardzieli! Zwycięzca lub zwyciężczyni będą mogli pod okiem profesjonalistów z klubu Kaloryfer zaznać przyjemności morsowania i smaku słynnego szwedzkiego kiszonego śledzia Surströmming. Wszystko to w doborowym towarzystwie sopranistki Opery Krakowskiej Magdaleny Barylak, znanego świetnie z ekranów aktora Piotra Cyrwusa oraz Aldony Skowrońskiej, kobiety, która pokonała lodową milę morską dwukrotnie! A już w wodzie na śmiałka będzie czekał redaktor naczelny krakowskiego wydania „Gazety Wyborczej" Michał Olszewski.

Naczelny mors „GW" weźmie też udział w niedzielnym przeciąganiu smoka przez Wisłę! Tego nie można przegapić!

Wszystkie aukcje „Wyborczej" potrwają do końca dnia 30 stycznia i są dostępne na platformie wyborcza.pl/WOSP.

Wspierać WOŚP z krakowską „Wyborczą" można także, zasilając naszą e-skarbonkę. Wystarczy wejść na stronę: eskarbonka.wosp.org.pl/7ydere.