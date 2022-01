Czasy są niepewne, a piąta fala pandemii zmusza nas do nauki i pracy zdalnej, do izolacji. Dzieje się tak na kilka dni przed 30. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy to tysiące wolontariuszy w całej Polsce mają ruszyć z puszkami w ręku, by kwestować na rzecz fundacji.

WOŚP 2022. Dzielimy się dobrem

Jednak już ubiegłoroczny, także pandemiczny, finał WOŚP pokazał, że dla chcących pomagać nie ma rzeczy niemożliwych, a dzielenie się dobrem nie zna barier. Mimo obaw i licznych obostrzeń w ubiegłym roku na konto Fundacji Jurka Owsiaka wpłynęło rekordowe 210 813 830,10 zł. A każda złotówka przysłużyła się poprawie kondycji służby zdrowia, która i bez pandemii nie była w najlepszej formie.