Krzysztof Graczyk (po prostu Krzysiek) miał udar mózgu w wieku 15 lat. Uratowano go, ktoś mu wtedy pomógł. Przeszedł rehabilitację, żyje prawie zwyczajnie – udało się dzięki zbiórce podczas zawodów narciarskich w 2006 r. (pomoc klubu narciarskiego Yeti i Małopolskiego Okręgowego Związku Narciarskiego). Postanowił się odwdzięczyć i razem z rodzicami i przyjaciółmi uznał, że sam może pomagać innym. Od wielu lat stowarzyszenie Krzysiek Pomaga Pomagać wspiera osoby, które mają podobną historię.

Sztafeta dobrych uczynków

– Pomyśleliśmy, że trzeba teraz pomóc komuś, kto aktualnie bardzo tego potrzebuje. A więc nie „ja oddaję Tobie", tylko „ja oddaję Komuś Trzeciemu to, co dostałem od Ciebie". Taka sztafeta dobrych uczynków – tłumaczy Roman Graczyk, tata Krzyśka. W 2012 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy akcję w nowej formule (zawody plus koncert, plus aukcja), nazwaliśmy ją „Krzysiek pomaga pomagać".

Wtedy pomoc trafiła do Dariusza Hryniewieckiego i Pawła Szkutnickiego, w następnym roku do Grzegorza Jaśkiewicza. Pomoc trzeba było sformalizować, powstało więc stowarzyszenie. Beneficjentami pomocy byli m.in. Michał Tokarczyk, Kacper Turaczyk, Karol Tomasiak i Tomasz Brzeski.

Wesprzeć Agnieszkę Pikulską

W 2022 r. stowarzyszenie chce wesprzeć Agnieszkę Pikulską, studentkę Politechniki Krakowskiej i AWF. Jeszcze nie tak dawno Agnieszka uprawiała kilka dyscyplin sportowych: jazdę konną, wspinaczkę, slackline i lekką atletykę. Kilka miesięcy temu zaczęła się skarżyć na gorsze widzenie w lewym oku, doszły inne dolegliwości. Zrobiono jej badania, zdiagnozowano zespół Devica. To choroba neurologiczna, tzw. demielinizacyjna, zaczynająca się zapaleniem nerwu wzrokowego i zapaleniem rdzenia kręgowego. Jest nieuleczalna, wymaga stałej terapii i leczenia (koszty to 5 tys. zł miesięcznie).

Teraz Agnieszce pomoże Krzysiek, a wraz z nim cała ekipa stowarzyszenia. Zainaugurują pomoc udziałem w 17. Krakowskim Biegu Sylwestrowym, organizowanym przez miasto. Będą tam po prostu obecni. A bieg rozpocznie się w sylwestra o godz. 12 na Małym Rynku.

19 lutego stowarzyszenie zaprosi na zawody narciarskie w Kluszkowcach, w maju odbędzie się koncert i aukcja w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha", a we wrześniu zawody kolarskie w słowackiej Novej Poliance – to wszystko właśnie dla Agnieszki Pikulskiej.