Kinga Osuch z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami mówi wprost: - Często trafiają do nas zwierzęta odbierane właścicielom podczas interwencji: bardzo osłabione, niedożywione, nigdy nieszczepione. Diagnostyka w takich sytuacjach jest niezmiernie ważna. Również dlatego, by zminimalizować ryzyko zakażenia innych psów i kotów, które przebywają pod naszymi skrzydłami.

Z myślą o czworonogach, które nie zaznały w swoim życiu wiele miłości i ludzkiej serdeczności, "Wyborcza" postanowiła ubrać Choinkę Darczyńców, a zysk z niej przekazać KTOZ. W naszą świąteczną zabawę włączyło się sześć firm.

Łącznie na konto KTOZ przekażemy 6 tys. zł.

- Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup testów diagnostycznych, które pozwalają wykryć u zwierząt takie choroby jak białaczka, parwowiroza czy panleukopenia - mówi Kinga Osuch. I dodaje: - Każde zwierzę, które trafia do schroniska, powinno być przebadane pod kątem tych chorób. Musimy wiedzieć, z czym się mierzymy, biorąc pod opiekę czworonoga, i jak go leczyć - wyjaśnia Osuch.

KTOZ. Pomagać zwierzętom można przez cały rok

Do trzeciej edycji naszej charytatywnej akcji przedświątecznej włączyło się sześć firm. Bańki na naszej Choince Darczyńców zawiesiły miasto Kraków i restauracje pana Artura Jarczyńskiego. W pomoc KTOZ zaangażowały się też firmy deweloperskie Quelle Locum (to inwestor osiedla Park Leśny Bronowice oraz Greendustry) oraz Saniwell Wnętrza pod Klucz. Swoją cegiełkę dołożyła także sieć delikatesów spożywczych Market Point.

Świąteczną bańkę zakupiła też firma Empire, produkująca karmy dla psów marki premium, czyli wysokiej jakości. Firma, oprócz wsparcia finansowego, zdecydowała się przekazać 600 kg specjalistycznej karmy dla psich seniorów - to równowartość 10-12 tys. zł. Rafał Śliwiński, właściciel firmy: - Dla nas to zupełnie naturalne. Przez cały rok staramy się dokarmiać i wspierać czworonogi, które nie mają szczęśliwych i ciepłych domów. A że jesteśmy firmą z Krakowa, to tym bardziej cieszymy się, że przed świętami możemy sprawić trochę przyjemności psom stąd i zaoferować nie tylko smaczny, ale i wartościowy produkt.

Serdecznie dziękujemy państwu za okazane wsparcie i otwarte serce.

A naszym drogim Czytelnikom, składając świąteczne życzenia, przypominamy, że działalność Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami można wspierać przez cały rok. Wsparcie finansowe na konto KTOZ można kierować dwojako: albo odpisując 1 proc. swojego podatku (KRS 0000044704) albo wykonując przelew na numer: 83 2030 0045 1110 0000 0390 3540. Za każdą pomoc z góry, w imieniu KTOZ, bardzo dziękujemy.

