Młody koziołek przebywał w pobliżu składowiska odpadów komunalnych przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu. Błąkające się zwierzę zauważyli strażnicy miejscy. Niestety, mimo niemal dwóch miesięcy poszukiwań właściciela po koziołka nikt się nie zgłosił.

Władze Oświęcimia apelują o adopcję zwierzęcia. - Kozioł jest młody, w dobrej kondycji, został zakolczykowany i zgłoszony do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - czytamy na Facebooku.

Osoby chętne do zaopiekowania się koziołkiem oraz stworzeniem zwierzęciu odpowiednich warunków do życia proszone są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Gospodarki Miejskiej - tel. 33 842 91 31 lub mailowy na adres: aleksandra.polak@um.oswiecim.pl do 5 listopada.