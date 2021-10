Grupa kobiet wraz z dziećmi manifestowała w ten sposób swój sprzeciw przeciwko działaniom wojska i Straży Granicznej na granicy polsko - białoruskiej. Przypomnijmy, że za pisanie kredą na chodniku przed krakowską siedzibą PiS, groziła im grzywna - interweniowała policja, która odstąpiła od ścigania rysowników.

Uchodźcy. W niedzielę w Krakowie marsz protestu

Tym razem policja pojawiła się również, ale nie podejmowała żadnych czynności. Największe poruszenie akcja kobiet i dzieci wywołała wśród personelu Urzędu Marszałkowskiego. - Takich rzeczy nie wolno na chodniku malować i to jeszcze kolorową kredą. Kto to teraz posprząta? To jest urząd! - tłumaczyła pracownica urzędu odpowiedzialna za sprzątanie budynku.