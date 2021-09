Pracowała jako wydawczyni w portalu RMF24.pl i "Faktach RMF FM".

"Wielokrotnie dawała nam odczuć, że radio jest jej drugim domem. Była pracowita, dokładna, stawiała na swoim, potrafiła znaleźć najmniejszy błąd. Także u siebie. Była podporą zespołu, dyżur z nią stawał się o połowę lżejszy. Lubiła trudne tematy i wyzwania. Ważyła każde słowo, była niezwykle precyzyjna, a z planu musiał być zrealizowany każdy punkt" - piszą o Edycie Bieńczak koleżanki i koledzy z Radia RMF.

Była fanką hokeja, tańca, miłośniczką Sanoka, z którego pochodziła, i Nowej Huty.

"Odeszła. Zdecydowanie za wcześnie. I zbyt nagle. Większość z nas pożegnała ją zwykłym: »Cześć, do jutra. Do zobaczenia«<cześć, do="" jutra.="" zobaczenia="">. Nikt z nas nie przypuszczał, że tego jutra z Edytą już nie będzie. Że nie przyjdzie do newsroomu, nie obniży temperatury w klimatyzacji i nie otworzy okna. Ciężko ująć w słowa 13 wspólnych radiowych lat. 13 lat pracy, dyskusji, rozmów i sporów. O rzeczy błahe, ważne i najważniejsze. Edyta była idealistką. Nieustępliwa. Jeśli w coś wierzyła, broniła tego z wielką żarliwością" - żegna ją redakcja Radia RMF FM.