Skóra jest papierkiem lakmusowym naszego ciała. Wszystko, co na nas wpływa, prędzej czy później na niej zobaczymy, zwłaszcza na twarzy. Stres, chroniczne zmęczenie, zła dieta, używki? To nie ma się co dziwić, że cera jest zaczerwieniona, podrażniona, blada i nic nie chce się goić. Poza zdrowym trybem życia, kluczem do gładkiej skóry jest odpowiednia pielęgnacja uzależniona od pory roku. W tym pomogą kosmetyki, ale tylko naturalne - im więcej chemii, tym dla skóry gorzej. O właściwej pielęgnacji opowiada Karolina Kiepas, organizatorka Ekotyków - targów kosmetyków naturalnych, których jesienna edycja już w ten weekend: - Najbardziej uniwersalnym kosmetykiem jest mydło. Najlepsze będzie wykonane z olejów roślinnych, które dobrze oczyści i natłuści skórę, nie naruszając jej bariery hydrolipidowej. Warto patrzeć na skład mydła - im krótszy, tym lepiej - przestrzega Kiepas. Ciekawostka? Naturalnym mydłem w razie potrzeby możemy także umyć włosy, a nawet wykąpać z jego pomocą naszego czworonoga.

Karolina Kiepas. Pomysłodawczyni targów kosmetyków naturalnych Ekotyki Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta Peeling na poprawę krążenia Jeśli nasza skóra jest wysuszona i zanieczyszczona po zbyt dużej dawce słońca, przed pielęgnacją warto dobrze ją złuszczyć. - Pomogą w tym peelingi cukrowe lub solne, kryjące się w słoiczkach w towarzystwie olejów roślinnych, owoców i olejków eterycznych. Dodatkową korzyścią płynącą z zastosowania peelingu naturalnego jest poprawa mikrokrążenia skóry i usunięcie z niej toksyn i zanieczyszczeń - mówi organizatorka. Peelingi, ale też inne kosmetyki pozbawione chemii i nietestowane na zwierzętach, bezpieczne środki czystości, akcesoria SPA i zero/less waste, a także aromatyczne świece znajdziemy w najbliższy weekend na Ekotykach. - 11 i 12 września w Starej Zajezdni będzie można wypróbować wiele kosmetyków i dobrać najlepsze do potrzeb swojej skóry. Ich producenci chętnie udzielą indywidualnej porady, dodatkowym atutem będą promocyjne ceny, jakie rzadko można spotkać w sklepach - zapowiada Kiepas. * Ekotyki - targi kosmetyków naturalnych w sobotę i niedzielę od godz. 11 do 18 w Starej Zajezdni (św. Wawrzyńca 12). Wstęp wolny.