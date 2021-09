- Potwierdzamy, pan Mateusz jest naszym pacjentem - mówi Małgorzata Rodzeń, dyrektor ds. rehabilitacji z Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum. Ta krakowska placówka ma wielkie sukcesy w przywracaniu do życia osób po tak ciężkich chorobach jak udar mózgu, który miał Mateusz. - Mamy postępy w rehabilitacji, ale pacjent będzie jej jeszcze przez jakiś czas potrzebował - dodaje.

Stracił przytomność. Diagnoza: niedokrwienny udar pnia mózgu

Pan Mateusz do Votum trafił 19 lipca tego roku. Rodziny spod Olkusza nie stać było na początku na opłacenie choćby miesiąca rehabilitacji, bo to koszt 20 tys. zł. - Myśleliśmy, że we wrześniu już go weźmiemy do domu, ale znów się pogorszyło. Musi zostać dłużej, a my nie mamy pieniędzy. Dlatego na stronie siepomaga.pl jest zbiórka na Mateusza - opowiada.