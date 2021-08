- Nie kupujemy gotowych produktów, to nieopłacalne. Zebrane pieniądze wpłacamy na konto naszego partnera - zazwyczaj jest to lokalny szpital - i podpisujemy umowę, w której określamy, na co mają zostać przeznaczone pieniądze. Jako dowód zakupu wymagamy faktury, w ten sposób weryfikujemy, czy pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z podpisaną umową - mówi Małgorzata Olasińska-Chart z zarządu Polskiej Misji Medycznej.

Szpital i izby porodowe w Afganistanie

- W tej chwili mamy kontakt z osobami, które przed wkroczeniem talibów pracowały w wielkich międzynarodowych organizacjach, więc wierzymy, że one pomogą nam zdobyć odpowiednie kontakty, jeśli byłoby to potrzebne. Gdy uzyskamy odpowiednią kwotę, skontaktujemy się ze szpitalem w Mazar-i-Szarif oraz izbami porodowymi, które wybudowaliśmy w Afganistanie kiedyś w ramach innej akcji - dodaje Małgorzata Olasińska-Chart.