Zaginiony 4 sierpnia około godz. 10.15 wyszedł z domu przy ul. Kilińskiego w Miechowie, twierdząc, że udaje się do ośrodka zdrowia. Mężczyzna jednak tam nie dotarł. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

25-latek wymaga opieki lekarskiej. Może przebywać na terenie Krakowa.

Maciej Stachura ma 25 lat, wzrost około 180 cm, jest średniej budowy ciała: sylwetka szczupła, włosy krótkie, ciemne, z widoczną łysiną, oczy niebieskie, nos garbaty, duży, na czole i twarzy widoczne ślady po trądziku.