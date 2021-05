Zdjęcia ofiar reżimu Aleksandra Łukaszenki, historyczne flagi używane przez opozycjonistów i fotografie z dramatycznych wydarzeń na Białorusi (m.in. pałowania i bicia cywili) - trzymali Białorusini mieszkający w Krakowie, którzy w niedzielę protestowali na Rynku Głównym przeciwko reżimowi.

Białoruska społeczność po raz kolejny przypomniała o dramatycznych wydarzeniach, które rozgrywają się na Białorusi od czasu kolejnego zwycięstwa Łukaszenki w wyborach. O znikających bez śladu dziennikarzach, bezprawnych zatrzymaniach, przetrzymywaniu w więzieniach, groźbach, aresztowaniach, przemocy. Tylko w dzień wyborów Łukaszenki aresztowano ponad 360 dziennikarzy i przedstawicieli mediów.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Niedzielny protest zyskał nowy, upiorny kontekst: w czasie gdy się odbywał, reżim Łukaszenki zmusił lecący z Aten do Wilna samolot Ryanaira do lądowania w Mińsku. Pretekstem do lądowania miał być alarm bombowy, który się nie potwierdził. Na pokładzie samolotu był poszukiwany listem gończym i śledzony przez służby Łukaszenki opozycjonista Roman Protasiewicz. To były redaktor opozycyjnego kanału Nexta. Na pokład w Atenach mieli z nim wsiąść agenci KGB.

Na Białorusi 25-letniemu Protasiewiczowi grozi kara śmierci.