Dlaczego „Plamka żółta”? Nazwa kursu pochodzi od części powierzchni oka, gdzie znajduje się najwięcej receptorów wzroku. Jego uszkodzenie może powodować zniekształcenie widzenia, obniżenie ostrości wzroku lub zaburzenia odbioru barw.

- W czasie, gdy możliwości spotkań i kontaktów są ograniczone, a sposoby poznawania przez nas świata i komunikacji uległy zmianie i zniekształceniu, zapraszamy na nowy cykl spotkań, podczas których będziemy rozmawiać o uważności w fotografii – zdradzają organizatorzy z Muzeum Fotografii w Krakowie.

Agnieszka Pajączkowska materiały MuFo

Krakowskie Muzeum Fotografii zapewnia, że w trakcie trwania warsztatów będzie możliwość współpracy z doświadczonymi fotografami i fotografkami. Artyści podzielą się swoim doświadczeniem, przemyśleniami i wątpliwościami, a także wskażą sposoby ujęcia tematów, które sami podejmują w swojej twórczości oraz opowiedzą o swoich metodach pracy. Podczas kursu będzie możliwość rozmowy na temat sposobów i powodów pracy w grupach, budowania relacji oraz wyznaczania granic. Spotkania nie będą klasycznymi wykładami, podczas których prowadzący dyktuje zagadnienia, ale będą mieć formę wspólnego uczenia się za pomocą wymiany doświadczeń oraz wspólnego tworzenia narracji spotkań.

Kiedy i gdzie odbędą się warsztaty?

Pierwsze ze spotkań zaplanowano na 8 kwietnia 2021 na godz. 18. Poprowadzi jest Agnieszka Pajączkowska, kulturoznawczyni, twórczyni projektów wizualnych i fotograficznych, autorka książki „Wędrowny Zakład Fotograficzny” oraz laureatka wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie fotografii.

REKLAMA

Kolejny kurs odbędzie się 15 kwietnia 2021 o godz. 18, a przewodzić mu będzie Karolina Gembara – autorka prac wystawianych w wielu zakątkach świata, stypendystka Ministra Kultury i Programu Solidarnościowego Krytyki Politycznej, autorka książek „Przymierzalnie” oraz „When we lie down, grasses grow from us”, a także członkini i mentorka kolektywu Sputnik Photos.

Trzecie spotkanie ma odbyć się 22 kwietnia 2021 (godz. 18). Prowadzącym kurs będzie Maciej Pisuk – scenarzysta, pisarz i fotograf, będący między innymi autorem scenariusza do filmu „Jesteś Bogiem” oraz autorem cyklu „Pod skórą”. Jego fotografie były prezentowane w wielu miastach, między innymi w Hanowerze czy Sztokholmie.

Zajęcia przeznaczone są dla dorosłych oraz młodzieży licealnej. Każde z nich odbędzie się w formie zdalnej, a ich czas trwania ma wynosić około 2 godzin. Zapisy na pierwsze zajęcia są otwarte do 5 kwietnia 2021.

REKLAMA

Więcej przydatnych informacji oraz zapisy: edukacja@mufo.krakow.pl