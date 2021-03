- Mam wrażenie, że od roku obchodzimy Dzień Zaduszny. Gdzie się nie obrócę słyszę, że ktoś stracił rodziców, dziadków, przyjaciół. Ludzie umierają bezpośrednio z powodu koronawirusa, ale również z powodu lęku przed pójściem do lekarza i z powodu braku wydolnego systemu zdrowia. To skutkuje zaniedbaniem innych chorób i w ostateczności prowadzi do śmierci. Wzrosła liczba zgonów na serce, na nowotwory. Gdyby nie pandemia, pewnie część tych osób dałoby się uratować. Chciałbym, żeby wspominając ofiary koronawirusa, pamiętać również o nich - mówi senator Bogdan Klich, który zadeklarował swój udział w naszej udział w akcji.

Minuta ciszy dla ofiar pandemii W Krakowie wezmą w niej udział również m.in: prezydent Jacek Majchrowski,

Weronika Śmigielska (Strajk Kobiet)

posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek,

poseł Aleksander Miszalski,

wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz,

trener i wiceprezes Cracovii Michał Probierz

prezes Wisły Kraków Dawid Błaszczykowski. - Ten rok przeżyłem w strachu jak my wszyscy. Znam osoby, które zmarły pokonane przez wirusa, i takie, które przeszły go bardzo ciężko. Ostatnie 12 miesięcy nauczyło nas wielu nowych rzeczy. Uczyliśmy się pracy zdalnej i relacji międzyludzkich od nowa. Nie wyobrażam sobie nie zatrzymać się na chwilę i nie wspomnieć tych, którzy odeszli - mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz. W samo południe Namawiamy, by w piątek 12 marca w samo południe stanąć na chwilę i pomyśleć o wszystkich, którzy stracili życie przez COVID-19, jak również o ich bliskich. Wyrazić z nimi solidarność i oddać hołd walczącemu z wirusem personelowi medycznemu i wszystkim nam zmęczonym rocznym zmaganiem z pandemią. Koronawirus w Polsce Równo rok temu Główny Inspektorat Sanitarny potwierdził pierwszy zgon osoby zakażonej koronawirusem. Przez 12 miesięcy choroba kosztowała życie ponad 46 tysięcy Polaków. Do tego dochodzą zgony na choroby współistniejące. W Małopolsce umarło ponad 3 tysiące chorych. Śmiertelność Polek i Polaków wspięła się na najwyższy od czasów II wojny światowej poziom. REKLAMA Znajdujemy się w centrum największego kryzysu społecznego od wojny. Pandemia nie tylko zabiera życie, ale również rujnuje zdrowie, wystawia na ciężką próbę relacje międzyludzkie, wywraca do góry nogami gospodarkę i niszczy system opieki zdrowotnej. W dramatycznej sytuacji są się medycy, rodzinne dramaty przeżywają rodziny odcięte od swoich bliskich. Na naszych oczach bankrutują świetnie dotąd prosperujące przedsiębiorstwa. Niektórzy nie mogli odprowadzić swoich bliskich w ostatnią drogę. Minuta ciszy dla ofiar pandemii. Zatrzymaj się w piątek o 12 - dołącz do wydarzenia na Facebooku PRZECZYTAJ: Apel "Gazety Wyborczej"