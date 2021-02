- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdził, że kobiety w Polsce nie mają już wyboru, muszą urodzić. To nieludzkie i barbarzyńskie - mówi Olga Wojdyńska z krakowskiej inicjatywy "Spa dla mam", którą prowadzi stowarzyszenia Mudita. - Nie miałyśmy żadnej wątpliwości, że w tej sytuacji powinniśmy rozszerzyć naszą działalność.

Inicjatywa "Spa dla mam" pomaga kobietom, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. To wsparcie różnego rodzaju, pomoc psychologiczna, lecz także taka, która wiąże się ze zrobieniem zakupów, poradą, gdzie szukać mechanika, hydraulika, lekarza specjalisty. Ważną częścią tej działalności jest również dbanie o same mamy - zapraszanie je na sesje zdjęciowe, robienie stylizacji, masażu. Chodzi o drobiazgi, na które większość mam (zdarza się, że samotnie wychowują chore dziecko lub dzieci) nie ma czasu i pieniędzy.

Telefon wsparcia dla mam dzieci z niepełnosprawnościami działa od dawna i ciągle jest zajęty. Do tej pory kontakt z działaczkami ze inicjatywy odbywał się przez maila, kobiety pisały o problemie i umawiały się na konkretną godzinę rozmowy telefonicznej. Teraz będzie to konkretny numer, nie trzeba będzie się już zapisywać.

Potrzebują wsparcia przez całą ciążę

- Po prostu rozszerzamy działalność, chcemy pomagać także kobietom, które mają już diagnozę o trudnej ciąży (poważne wady letalne płodu). Już wiemy, że wśród kobiet, które do nas dzwonią, są te, które taką otrzymały - mówi Olga Wojdyńska. - I nie są to wbrew pozorom kobiety, które - gdyby miały wybór - rozważałyby terminację ciąży. One chcą ją donosić, potrzebują jednak wsparcia przez całą ciążę. Tych kobiet będzie więcej, ktoś musi im pomóc.

Kobiety mogą liczyć na pomoc psycholożki, która zdecyduje co dalej: wizyty u psychiatry czy psychoterapia. Zresztą nie tylko kobiety będą mogły skorzystać z tego kontaktu, także ich partnerzy.

Dopóki telefon nie zacznie działać (na razie to kwestie organizacyjne i techniczne), można zgłaszać się mailowo: telefon@wspieramy-mamy.pl