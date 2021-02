Do pożaru doszło w ostatnią środę (27 stycznia) w miejscowości Siedliska. Mimo błyskawicznej i niemal 6-godzinnej akcji strażaków z PSP Gorlice i jednostek OSP z gminy Bobowa, dom, w którym mieszkała rodzina z czwórką dzieci, w tym dwojgiem niepełnosprawnych, spłonął doszczętnie. Z pożaru nie udało się też uratować niepełnosprawnej kobiety.

Starosta gorlicki oraz burmistrz Bobowej zachęcają do pomocy poszkodowanym i wpłacania wolnych datków na konto Społecznego Komitetu Pomocy Pogorzelcom z Siedlisk. – W wyniku pożaru dach nad głową straciła rodzina z czwórką dzieci. Zaoferowaliśmy jej pomoc w zabezpieczeniu noclegu i wyżywienie. Podejmujemy dalsze działania pomocowe, zapewniając wsparcie finansowe z budżetu gminy oraz pomoc rzeczową i psychologiczną – informują strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach.

Jak pomóc?

Pieniądze na rzecz pogorzelców można wpłacać na konto: 62 8797 1013 0010 0170 2729 0001

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział Bobowa

Tytuł wpłaty: darowizna

Organizatorzy podkreślają, że wszystkie wpłaty w kasie będą realizowane bezpłatnie. Członkowie najbliższej rodziny uruchomili również zbiórkę internetową na portalu zrzutka.pl (Pomoc Pogorzelcom z Siedlisk).

Dary dla pogorzelców (przede wszystkim odzież i obuwie) można przynosić do składu budowlanego Hydrotech w Siedliskach (od godz. 9 do 16) oraz do budynku przy ulicy Kołłątaja 6 w Gorlicach (od poniedziałku do soboty między godz. 11-22 oraz w niedzielę od godz. 14 do 22).

Poniżej podajemy rozmiary ubrań i obuwia dla poszkodowanych:

chłopiec lat 8: odzież 128/134 cm, rozmiar buta 34/35

dziewczyna lat 11: odzież 134/140 cm, rozmiar buta 35 – dziecko jest niepełnosprawne, potrzebuje pampersów medycznych S+

dziewczyna lat 12: odzież 140/146 cm, rozmiar buta 36 – dziecko jest niepełnosprawne, niezbędne będzie pilne zakupienie aparatu słuchowego oraz okularów

dziewczyna lat 13: odzież 152/156 cm

mama dzieci: odzież rozmiar S, rozmiar buta 36/37

tata dzieci: odzież rozmiar L

dziadek: odzież adekwatna dla mężczyzny 60+, rozmiar M/L, rozmiar buta 38/39

Apel o czujność

To kolejny w tym roku pożar w powiecie gorlickim. 17 stycznia w Szymbarku w płomieniach zginęła 14-letnia dziewczyna. 30 stycznia w domu w miejscowości Lipniki spaliły się dwie osoby.

Strażacy przestrzegają: – Zwracamy się z apelem do mieszkańców o stałą czujność oraz regularną kontrolę przewodów spalinowo-dymowych, instalacji elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych, jak również utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach kotłowni. Jednocześnie prosimy – w trosce o wasze bezpieczeństwo – o rozważenie doposażenia swoich domów i mieszkań w czujniki dymu, tlenku węgla i gaśnice.