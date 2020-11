Spotkanie odbędzie się w piątek 13 listopada, początek o godz. 18. Będzie transmitowane na żywo na profilu MuFo na Facebooku i na kanale muzeum na YouTube.

Przegląd przygód obrazów

Jak wystawia się dziś fotografię? Czy pokazywanie odbitek oprawionych w ramy, na ścianie, w przestrzeni galerii, ma wciąż sens? Przed jakimi alternatywami stoją współcześni artyści i kuratorzy? Co ma większą wartość: wirtualna projekcja czy odbitka vintage? Czy tęsknimy za analogowością świata czy marzymy o cyfrowej rzeczywistości? To niektóre z pytań, jakie powstają w głowach osób odwiedzających zagraniczne galerie, czytających o współczesnych technologiach rejestrowania obrazu czy pracujących w dziedzinie współczesnej kultury. Ale nie tylko. Niezależnie czy zdajemy sobie sprawę z tego czy nie, kwestie prezentowania obrazów w otaczającej nas przestrzeni dotyczą każdego. Z fotografiami mamy do czynienia na co dzień: korzystając z telefonu, idąc do sklepu po bułki, jadąc do pracy, wybierając miejsce wypoczynku na weekend.