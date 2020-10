- Sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie jest bardzo poważna. Wirus powrócił z siłą znacznie większą niż wiosną tego roku. Rekordy zakażeń padają na całym kontynencie. Także w Polsce zmagamy się z rosnącą każdego dnia liczbą zakażeń - mówił w piątek wieczorem w telewizyjnym orędziu premier Mateusz Morawiecki.

Od soboty cała Polska znajduje się w strefie czerwonej. Rząd wprowadził także dodatkowe restrykcje dotyczące m.in. działalności gastronomii, szkół czy zgromadzeń.

W sobotę rzecznik prezydenta poinformował, że pozytywny wynik zakażenia koronawirusem otrzymał Andrzej Duda.

Poza głową państwa, według raportu resortu zdrowia, minionej doby zachorowało ponad 13,6 tys. Polaków. Niestety w kraju znów padł niechlubny rekord - z powodu zakażenia COVID-19 zmarło aż 178 osób.

REKLAMA

21 z nich to mieszkańcy Małopolski. To osoby w wieku od 44 do 96 lat, z powiatu nowosądeckiego (7 osób), Krakowa (6), powiatu krakowskiego (2), olkuskiego (1), limanowskiego (1), myślenickiego (1), wielickiego (1), Nowego Sącza (1) i Tarnowa (1). Trzynaście osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 444.

Statystyki zakażeń koronawirusem z 24 października Mat.pras.

Prawie 1,5 tys. zakażeń w Małopolsce

Z kolei zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzono u u kolejnych 1484 osób. Najwięcej zakażeń - 396 potwierdzono w Krakowie.

Pozostali chorzy pochodzą z powiatu:

myślenickiego (130),

krakowskiego (103),

suskiego (83),

nowotarskiego (75),

tatrzańskiego (68),

nowosądeckiego (64),

wadowickiego (57),

dąbrowskiego (52),

limanowskiego (48),

bocheńskiego (46),

olkuskiego (43),

tarnowskiego (43),

chrzanowskiego (42),

oświęcimskiego (38),

gorlickiego (36),

miechowskiego (36),

brzeskiego (23),

wielickiego (22)

oraz proszowickiego (10), a także Nowego Sącza (40) i Tarnowa (29).

Aktualnie 48 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 31378 osób.