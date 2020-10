Mama 9-letniego Timura, który tworzy breloki z motywami białoruskimi i sprzedaje je w celach charytatywnych podczas marszów, przyjechała do Polski za pracą i po lepsze wykształcenie dla syna. - Jestem bardzo dumna z tego, co się tu odbywa, i dumna z kobiet Białorusi, które biorą udział w protestach i pokazują, że też mają głos - mówi. W Polsce jest już od pół roku, ale wciąż nie może się przyzwyczaić do spokoju, jaki tu panuje.

Białoruś. Marsz solidarności kobiet

Pochód przeszedł od Wawelu na Rynek. Marsz zakończyła minuta ciszy i słowa jednej z uczestniczek: - Jak w każdy wieczór, będę przeglądać dzisiaj listy zatrzymanych. Ja już mam łzy na oczach. Jakieś 500 km różnicy, granica, a takie dwa światy.