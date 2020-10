Protesty na Białorusi przeciwko reżimowi „ostatniego dyktatora w Europie” trwają nadal. Coraz więcej krajów i miast w Europie pokazuje swoje wsparcie dla tych, którzy walczą z władzą Łukaszenki.

Marsz solidarności z kobietami Białorusi, który w sobotę przejdzie ulicami Krakowa, współorganizuje Volha Kavalskaya – filolożka, od dwóch lat studiująca na krakowskiej uczelni. W lipcu pojechała na Białoruś protestować razem z innymi aktywistami i aktywistkami. Odkąd wróciła do Polski, podejmuje tu działania na rzecz swojego kraju.

Inicjatywa solidarnościowego marszu kobiet, która rozpoczęła się w Krakowie, rozlała się na cały świat. Podobne marsze odbędą się tego samego dnia m.in. w Nowej Zelandii, Japonii, Stanach Zjednoczonych i wielu krajach w Europie.

„My, kobiety z Białorusi, apelujemy do kobiet z całego świata o pomoc. (…) W świetle ostatniej kampanii wyborczej, po prześladowaniach przywódców narodowych oraz nieludzkim tłumieniu i torturowaniu demonstrantów pokojowych, kobiety na Białorusi zostały zmuszone do zajęcia aktywnego stanowiska pokojowego” – piszą organizatorki marszu.

Represje wobec protestujących

Tradycyjne sobotnie protesty kobiet na Białorusi kończą się masowymi aresztowaniami nawet do 500 osób. Jak informują organizatorki, kobiety są tam zmuszane do składania fałszywych zeznań, przetrzymywane w niegodziwych warunkach w zimnych celach, obrażane. Grozi się matkom odebraniem im dzieci, zwalnia z pracy w instytucjach publicznych, wymierza grzywny i szkaluje w reżimowych mediach.

„Będziemy bardzo szczęśliwe, jeśli kobiety na całym świecie wesprą naszą inicjatywę w walce o swoje prawa i godność! Jak to zrobić? Wyjdźcie w sobotę na główne ulice/przestrzenie Waszych miast ubrane na biało i z kwiatami. Niech energia solidarności kobiet rozkwita na całym świecie, a wszyscy ci, którzy wciąż myślą, że kobiety nie mają siły przebicia, zobaczą, że jest inaczej!” – apelują.

Marsz kobiet dla Białorusi rozpocznie się w sobotę o 17 na placu Wielkiej Armii Napoleona w Krakowie.

Każdy jest ważny i równy. Rozmowa z Volhą Kavalskayą, współorganizatorką sobotniego marszu

Anna Mikulska: Tytuł książki słynnej białoruskiej reportażystki Swietłany Aleksijewicz brzmi „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”. Ale rewolucja na Białorusi zdaje się mówić właśnie głosem kobiet.

Volha Kavalskaya: Kobiety są symbolem i siłą napędową trwających politycznych zmian w naszym kraju. Po krwawych dniach w Mińsku to właśnie one, wychodząc na ulice w bieli i z kwiatami, dały nadzieję całemu narodowi na lepsze jutro. Zapoczątkowały pokojowe protesty, dzięki czemu ta rewolucja wygląda inaczej. Białorusinki przeciwstawiają się przemocy, mówią o tym głośno i z pełnią odwagą.

Mimo to wydarzenia na Białorusi mają też tragiczne oblicze – tortury, pobicia, aresztowania. Czy coś się zmienia pod tym względem?

– Same protesty nie cichną, nadal co niedzielę na ulicach Mińska i innych miast pojawiają się tłumy. Odbywają się też osobne marsze studentów czy nawet emerytów. Wiele jest także działań lokalnych – sąsiedzi zbierają się na podwórkach i wspólnie śpiewają pieśni patriotyczne, dla protestujących występują artyści. Z pewnością jednak spadła liczba aresztowanych osób, uliczne „łapanki” stały się mniej brutalne, co nie znaczy, że jest miło i przyjemnie. Wrogość i pogarda milicjantów się nie zmienia. Jesteśmy przygotowani, że walka prędko nie ustanie i zmiany nie przyjdą łatwo. Ale wierzymy, że się doczekamy.

Nie tracicie cierpliwości?

– Nie, bo już teraz widzimy, że sytuacja jest inna. Swiatłana Cichanouska zachowuje się jak pełnoprawna liderka, spotyka się z czołowymi politykami, w tym z Angelą Merkel. Reprezentuje nasze państwo w godny sposób, w przeciwieństwie do Łukaszenki. Nie wiemy, kiedy dokładnie i jak to wszystko się skończy, ale osobiście jestem dobrej myśli.

Marsz, który organizujecie, ma przede wszystkim okazać wsparcie i solidarność z Białorusinkami. Ale niesie także inne przesłanie...

– Zgadza się. Chcemy pokazać, że solidarność kobiet nie zna granic, ale również wspólnie zawalczyć o prawa wszystkich, w tym mniejszości LGBT+ w Polsce i na świecie. Zależy nam, żeby mówić głośno o problemach, z którymi zmaga się Białoruś, ale także stanąć po stronie wszystkich tych, których prawa są łamane. Rewolucja w naszym kraju pokazała, że wszyscy są ważni, równi i każdy odgrywa swoją rolę. W walce z reżimem stanęły kobiety i mężczyźni, razem.