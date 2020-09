Strefę Ograniczonego Ruchu wprowadzono na Kazimierzu we wrześniu zeszłego roku. Już same plany jej wprowadzenia wywołały sprzeciw części działających tam przedsiębiorców, twierdzących, że mniejszy ruch samochodowy negatywnie odbije się na ich działalności. Postanowili więc wnieść skargę na wprowadzenie strefy do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sąd miażdży argumenty przedsiębiorców

W międzyczasie ograniczenia na Kazimierzu zostały zawieszone – stało się to w połowie marca, gdy w Polsce zaczęła się rozwijać epidemia koronawirusa. Urzędnicy od początku zapowiadali jednak, że strefa wróci. Mimo protestów swoje zapowiedzi zrealizowali. Strefę ponownie uruchomiono 28 sierpnia, jak podkreślał magistrat, na prośbę samych mieszkańców. Jak tłumaczyli urzędnicy, wpłynęło do nich wiele wniosków zarówno od mieszkańców, jak i rady dzielnicy I.