Ratowano jednocześnie najwięcej osób w historii ratownictwa tatrzańskiego. W tym czasie trwała też skomplikowana i niebezpieczna akcja w Wielkiej Jaskini Śnieżnej. Niestety nie udało się uratować dwóch taterników jaskiniowych.

Jan Latała: Trudno będzie zapomnieć wydarzenia z sierpnia 2019 r.

Jan Krzysztof: W tym pokoleniu ratowników będą żyły długo. To, co widzieli, z pewnością z nimi pozostanie. Pierwsze relacje, kiedy śmigłowiec doleciał pod Giewont, były dramatyczne. Grzegorz Bargiel był ratownikiem pokładowym i przekazywał, że widzi co najmniej kilkadziesiąt osób, które leżą nieruchomo. Koniec końców się okazało, że część nie mogła się ruszać, jednak nie było bezpośredniego zagrożenia dla ich życia. Wyglądało to bardzo źle.