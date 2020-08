To kolejna, pokojowa manifestacja w Krakowie w obronie praw człowieka na Białorusi.

Po odśpiewaniu hymnu i rozdaniu ulotek informacyjnych, Białorusinka prowadząca demonstrację przedstawiła aktualną sytuację w kraju. Zaznaczyła przy tym, że w polskich mediach brakuje informacji na ten temat. Mówiła o tym, że na terenie całej Białorusi trwają strajki w zakładach pracy, a wiele przedsiębiorstw państwowych zawiesiło pracę. Do strajku przyłączyli się też dziennikarze publicznej telewizji oraz kolejarze.

– To jest taki pierwszy krok do zwycięstwa – powiedziała prowadząca.

Z posad zrezygnowali także członkowie rządu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dymisję złożył też ambasador Białorusi w Słowacji, popierając przy tym walczących o wolną Białoruś.

Padają groźby, nawet wobec dzieci

W ogarniętym protestami kraju nikt nie może czuć się bezpiecznie. Kto wychodzi strajkować, dostaje groźby. Grozi się także dzieciom protestujących rodzin. Konsekwencje są poważne: od odmowy pomocy materialnej najuboższym do wyrzucania z pracy. Ludzie za swoje poglądy polityczne pozostają bez pracy i środków do życia. - W XXI w. w demokratycznej Europie to jest nienormalne! – głosiła przemawiająca Białorusinka.

Zachęciła także do wspierania internetowych zbiórek na rzecz strajkujących. - Bez waszej pomocy i waszego wsparcia nie damy rady! Miejmy nadzieję, że to niedługo i zwyciężymy – zakończyła wystąpienie.

Choć małe miasto, ludzie protestują

Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

Swoją historię opowiedziała też młoda dziewczyna Julia - Białorusinka, która wróciła do kraju na kilka dni przed wyborami i zaraz po nich przyjechała do Polski. Pochodzi z Wołkowyska, niedaleko granicy polsko-białoruskiej. Choć mieszka w małym mieście, to ludzie też tam protestują. Są to głównie kobiety, które przy komisariacie milicji rozłożyły kwiaty, aby wesprzeć represjonowanych ze względu na poglądy polityczne. Dziewczyna wspomniała też o braku internetu w okresie wyborczym. Jej rodzice bali się o nią. Nie wiedzieli, co się z nią dzieje.

Znicze dla ofiar protestów



Zaraz po tym prowadząca przedstawiła listę śmiertelnych ofiar protestów. 10 sierpnia, a więc tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników, była już pierwsza ofiara protestów. Dwa dni temu znaleziono martwego dyrektora muzeum w Wołkowyjsku. Kilka dni wcześniej zadzwonił do żony, mówiąc, że zwalnia się z pracy, nie podpisze protokołu wyborczego i że wraca do domu. Jednak nigdy już tam nie dotarł. Białorusinka poinformowała też o zabiciu 19-latka.

- Nie wyobrażam sobie, jestem niewiele starsza, jak w wieku dziewiętnastu lat można stracić życie – powiedziała.

Ostatnie informacje dotyczyły tuszowania przez władzę śmierci - rodzinom zmarłych nie wydaje się ciał.

W hołdzie dla ofiar i na znak solidarności z protestującymi na Białorusi zapalono znicze. Ten, kto nie przyniósł swojego, mógł go wziąć od organizatorów i zapalić za darmo.

Codziennie sprawdzam, czy nie aresztowali moich bliskich

Białorusini żyją w ciągłym strachu przed aresztowaniem lub niesłusznym oskarżeniem. - Codziennie rano sprawdzam listę osób, mając nadzieję, że nie będzie tam nikogo z mojej rodziny czy moich znajomych – mówiła prowadząca.

Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

Do tej pory około 90 osób zniknęło. Nie wiadomo nic o miejscu ich pobytu. Prawdopodobnie zostali aresztowani przez milicję, ale nie wiadomo gdzie są też przetrzymywani.

Polacy murem za Białorusinami

Przyszedł czas na przemówienia przed mikrofonem. Każdy kto chciał, mógł wyjść i powiedzieć kilka swoich słów odnośnie sytuacji na Białorusi.

- Każdy z nas wspiera najlepiej, jak umie, Ja chcę wesprzeć Białoruś w walce o wolność, w możliwość przeżycia życia, tak jak ludzie chcą je przeżyć – powiedział jeden z Polaków biorących udział w zgromadzeniu.

Inny zaś mówił o modlitwie za Białoruś: - Panie Boże, naucz ten naród wolności.

Ostatni z mówców podkreślił jak ważna jest wolność kraju. - Białoruś jest wspaniałym krajem, gdzie ludzie nie chcą przemocy.

Wolność. Równość. Demokracja

Manifestacja zakończyła się wspólnym słuchaniem piosenek w języku białoruskim. Uczestnicy zgromadzenia trzymali w rękach telefony z włączonymi latarkami. Co jakiś czas ktoś z tłumu skandował hasła: Wolność! Równość! Demokracja! Tłum je powtarzał.

Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

Kolejna akcja protestacyjna została zapowiedziana na sobotę o godz. 20.

Wybory uznane za nieważne

9 sierpnia po wstępnym ogłoszeniu na Białorusi wyników wyborów na prezydenta wybuchły protesty. W zeszły piątek Centralna Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów, według których Alaksandr Łukaszenka zdobył 80,1% głosów, a jego główna oponentka Swiatłana Cichanouska – 10,1%.

Unia Europejska uznała wybory prezydenckie na Białorusi za nieważne. Tak samo postąpiła też Kanada i Wielka Brytania.