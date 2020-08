Protesty w białoruskich miastach trwają od dwóch tygodni. Tortury, więzienie, poczucie zagrożenia, ale też solidarność i potrzeba działania – to wszystko składa się na obecną sytuację obywateli Białorusi. Wydarzenia w ojczyźnie nie są obojętne Białorusinom zamieszkałym w Krakowie. Oto opowieści trzech młodych kobiet, dla których groza i beznadzieja życia w państwie Łukaszenki nie jest obrazkiem z telewizora czy internetu, ale realnym doświadczeniem.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

– Na początku lipca wyjechałam z Krakowa na Białoruś, bo nie mogłam już tu wysiedzieć. Już kilka tygodni przed wyborami sytuacja była napięta. Cały kraj przygotowywał się na wybory. Ludzie, którzy wcześniej nigdy nie angażowali się w politykę, zaczęli czynnie wspierać opozycyjnych kandydatów. Wcześniej tego zainteresowania nie było, bo nie było żadnej polityki. Był tylko Łukaszenka. Pojawiały się pierwsze inicjatywy obywatelskie, strajki, także pierwsze zatrzymania przez milicję. Między innymi aresztowano dwóch kandydatów, w tym tego, na którego chciałam głosować. Razem z grupą aktywistów robiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby to jednak były prawdziwe wybory, przede wszystkim staraliśmy się dotrzeć do ludzi z prawdziwą informacją. Choć i tak wiedzieliśmy, że te wybory będą na pokaz, jak zawsze.

Gdy przyszły masowe protesty, każdy sam musiał zdecydować, czy chce podjąć ryzyko. OMON wjechał na ulice i to było jak wojna. Strzelano do ludzi, tyle że gumowymi kulami. Wiedzieliśmy, że musimy walczyć, ale nie mieliśmy żadnego planu. Pochodzę z małego miasta, dla nas, protestujących, było ważne, żeby zaangażować też mniejsze miejscowości, dlatego tam wróciłam. Później jeździłam też do Mińska. Po trzech dniach zginęły pierwsze osoby. Dużo płakałam. Dziewczyny wpadły na pomysł pokojowych protestów, manifestowały ubrane na biało, z kwiatami. Organizowaliśmy ludzi, szliśmy przez miasto. Następnego dnia otrzymałam telefon. Nie wiem dokładnie, od kogo, myślę, że była to milicja, ale nie jestem pewna. Powiedzieli, żebym przyszła do nich na rozmowę. Odmówiłam, powiedziałam, że skoro mam się gdzieś stawić, to czekam na oficjalne wezwanie. Głos w słuchawce odpowiedział na to: „Nie, po prostu przyjdź, porozmawiamy”. Zadzwoniłam potem do swoich przyjaciół i do centrum ochrony praw człowieka. Powiedzieli mi, że mam nigdzie nie iść, żebym wyjechała z miasta i żebym nie wychodziła już na ulice, skoro wiedzą, gdzie mieszkam. Moja mama też przekonywała mnie do powrotu do Polski. Nie chciałam, płakałam całą drogę. Ale jestem już od kilku dni w Krakowie, chociaż myślami zostałam na Białorusi. Boję się każdego człowieka w uniformie, nie mogę spać ani zostać sama. Teraz czuję się lepiej, ale obwiniam się, że zostawiłam tam wszystkich, przyjaciół, cały kraj, a sama wyjechałam…

Z wykształcenia jestem filolożką, studiowałam na Białorusi na wydziale, gdzie uczyła się cała opozycja. Zawsze zastanawiałam się, kiedy mój kraj wreszcie będzie wolny. Nie za bardzo wiedziałam, co mogę robić. Wszystko, co dobrego dzieje się na Białorusi, jest inicjatywą obywateli, nigdy władzy. Od zawsze musieliśmy walczyć z systemem. Wreszcie to widać i jestem dumna z moich rodaków.

Na Białorusi pracowałam w Centrum Języków Słowiańskich. To dobra praca, ale nie widziałam dla siebie perspektyw. Uznałam, że muszę spróbować czegoś nowego i dlatego dwa lata temu przeniosłam się do Krakowa, tutaj zaczęłam kolejne studia magisterskie. Być może gdy sytuacja na Białorusi wreszcie się poprawi, wrócę i będę zmieniać swój kraj, wprowadzać nowe pomysły i rozwiązania, które przywiozę z różnych krajów w Europie. Czy wierzę, że się poprawi? Jestem pewna, że tak. Panujący system jest zbudowany tylko i wyłącznie na strachu, ale to wszystko zaczyna pękać. Pokonaliśmy strach przed przemocą, przed prezydentem. Nie zapomnimy tych wszystkich protestujących, których torturowano i zamordowano. Nikt nie zgodzi się na ustępstwa. Chcemy, żeby Łukaszenka odszedł. I jestem pewna, że do końca roku przestanie nami rządzić.

Aryna Pushkevich, 30 lat. Jestem dumna z mojego narodu

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Od tygodnia nie śpię normalnie. Cały czas czytam nowe informacje, które docierają do mnie z Białorusi, ale nie jest to łatwe. Bolało mnie i boli nadal to, co widzę. Najgorsze były trzy dni, gdy wyłączono tam internet. Nie mogłam zadzwonić do mojej rodziny, która jest teraz w Mińsku. Ale teraz jest już spokojniej. Ludzie wychodzą na ulice z uśmiechem i radością, są lepiej zorganizowani.

Przyjechałam do Krakowa dwa lata temu. Studia skończyłam jeszcze w Mińsku, później pracowałam tam dla państwowej firmy budowlanej. Zobaczyłam, jak funkcjonuje nasz system. Potem pracowałam jako fotoreporterka. Fotografowałam różne oficjalne manifestacje, urzędników państwowych, na przykład ministrów edukacji. Obserwowałam ich i widziałam, że nic się nie zmienia. Że nasz kraj stoi w miejscu. Nie mogłam dłużej wytrzymać życia bez wolności i zdecydowałam się wyjechać. Do Polski, bo mam polskie pochodzenie, więc było mi łatwiej. Tutaj też zajmuję się fotografią. Teraz patrzę, co tam się dzieje i sama chciałabym brać udział w protestach, być obok mojej rodziny i wszystkich Białorusinów. Historia dzieje się na moich oczach, jestem dumna z mojego narodu. Ze względu na pracę i obowiązki, które mnie tu trzymają, zdecydowałam się jednak zostać w Krakowie. Biorę udział w manifestacjach, które odbywają się na miejscu. Byłam też na wyborach. Pojechałam w tym celu do Białegostoku. Udało mi się, bo głosujących było mnóstwo – stałam 577. w kolejce.

Nie spodziewałam się, że ruch społeczny będzie tak wielki. Odkąd żyję, jedynym prezydentem jest Łukaszenka. Nie byłam nigdy specjalnie zaangażowana politycznie, moja rodzina też nie. Oczywiście byliśmy przeciwko jego władzy, nie chodziliśmy nawet na wybory, bo i tak znaliśmy wynik. Ale w tym roku jest inaczej. Wszystko zaczęło się w zasadzie od koronawirusa, od tego, jak Łukaszenka bagatelizował nasze zdrowie. Niewykluczone, że za jakiś czas przyjadę na Białoruś i sama stanę obok protestujących. Moja mama nie może tego zrobić – pracuje w państwowej firmie, mogłaby stracić zatrudnienie.

Nie wierzę, że Cichanouska zostanie prezydentką, ale mam cichą nadzieję, że tak się stanie. Jako Białorusini mamy też nadzieję, że sami jesteśmy w stanie coś zrobić, coś zmienić. Jasne, wszyscy się boimy, ale chcemy i możemy działać. Najważniejsze jest teraz dla mnie to, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni i w końcu czujemy się jednym narodem. Wcześniej tak nie było. Większość ludzi nie jest przyzwyczajona do wyrażania swoich opinii. Wreszcie zrozumieliśmy, że nasze słowo i pragnienia są ważne i musimy zostać wysłuchani. To obudziło w nas poczucie jedności. I sprawia, że protesty prędko się nie skończą.

Wladyslawa Wiernikouskaja, 23 lata. Ludzie uwierzyli w zmianę

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Ludzie w moim kraju są teraz torturowani, codziennie widzę relacje z więzień, słucham historii aresztowanych i pęka mi serce. Protesty są pokojowe, wyglądają pięknie, oczywiście, ale jest też druga strona tego wszystkiego – ciała pobitych i udręczonych manifestantów, które widzę na ekranie komputera i nie dają mi spokoju. Nie potrafię uwierzyć, że ma tam miejsce taka agresja i brutalność. Jak docierają do mnie te informacje? Obserwuję profile i kanały w mediach społecznościowych osób, które są na miejscu. Czytam niezależne media, mam też kontakt z moimi znajomymi i rodziną na Białorusi. Teraz jest tam moja mama i dwie siostry, dziadkowie, ciocia i kuzynostwo... Wszyscy biorą udział w protestach. Najbardziej drastyczne doniesienia były z Mińska z okolicy stacji metra. Moja mama była na miejscu, gdy służby zaczęły strzelać do protestujących gumowymi kulami. Zostają po nich straszne rany. Nie mogłam zasnąć, cały czas myślałam, że mamie mogła stać się krzywda. Moją koleżankę z kolei ogłuszył granat hukowy. Przez dwa dni nie słyszała nic. Funkcjonariusze strzelają też do okien. A przecież w domach mieszkają również starsi ludzie. Znowu czują się jak za czasów wojny.

Jeszcze przed wyborami spodziewaliśmy się, że protesty mogą osiągnąć tak duże rozmiary. Bo nie było wątpliwości, że wynik będzie taki sam jak zawsze. Pierwsze dni po wyborach były najbrutalniejsze. Teraz wydaje się, że jest spokojniej, ale w więzieniach nadal w strasznych warunkach są przetrzymywani ludzie. Dzięki internetowi można się dowiedzieć, że ten cały spokój jest pozorny. Dostępne są relacje, gdzie widać, że obywatele nadal są zatrzymywani.

Wcześniej ludzie nie wierzyli w zmiany. Ale władza popełniła już tyle przestępstw, że teraz nikt nie potrafi być obojętny. Gdy zatrzymują twojego brata, chłopaka, męża, to nie potrafisz siedzieć w domu cicho. Zaczynasz wychodzić na ulice. Poza tym, w tym roku nałożyły się na siebie jeszcze dwie inne kwestie: koronawirus, którzy podburzył społeczeństwo jeszcze przed kampanią, oraz silna opozycja.

Polityką interesowałam się od dawna, ale jestem młodą osobą i stosunkowo od niedawna mam prawa wyborcze. Wychowywałam się w rodzinie, gdzie panowały mocne nastroje opozycyjne. Mój tata zawsze chodził na wszystkie protesty, jakie tylko były. Wyobrażam sobie, jak bardzo męczy go fakt, że przebywa teraz za granicą i nie może uczestniczyć w tym, co się dzieje. Wszyscy Białorusini, których nie ma teraz w kraju, mają bardzo duży dylemat. Boli nas, że nie ma nas na miejscu, z drugiej strony chcemy prowadzić normalnie życie, z dala od granatów i kul. Staramy się więc nagłaśniać to, co dzieje się na Białorusi, ale jest to pewnym usprawiedliwianiem się przed samym sobą – że przecież też w ten sposób walczę. Wierzę jednak, że takie manifestacje solidarnościowe jak te, które odbywają się w Polsce, też mają duże znaczenie.

Wyjechałam do Krakowa na studia pięć lat temu. Wiele młodych osób decyduje się na emigrację do Polski, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że na Białorusi nie ma dla nas perspektywy godnego życia. Ale Łukaszenka nie jest już prezydentem, to jest jasne. Przegrał te wybory, co widać po skali protestów. Być może wrócę do kraju, żeby pomóc budować go na nowo, ale możliwe też, że zostanę w Polsce. Nic jeszcze nie wiem na pewno.