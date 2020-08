"Kocham swój kraj, ale nie wiem, czy kiedykolwiek tam wrócę. Wyjechałam, bo zrozumiałam, że nie ma dla mnie tam przyszłości" - mówi Ksenia, Białorusinka z Lidy, w Krakowie mieszka od października ubiegłego roku. W podobnej sytuacji jak Ksenia jest w Krakowie kilka tysięcy Białorusinów.

Tylko w Krakowie zameldowanych na stałe jest 138 obywateli Białorusi, a na pobyt czasowy - 840 osób. Ale nawet drugie 1,5 tys. czeka na decyzję urzędu i rozpatrzenie wniosku o pobyt czasowy. Do tego dochodzą Białorusini przebywający w Krakowie na wizach, studenci etc.

- To już teraz daje nam nawet 4 tys. osób, które w zależności od rozwoju sytuacji politycznej na Białorusi mogą nie chcieć wrócić do swojej ojczyzny. I zostaną w Krakowie - mówi Rafał Grabowski z Otwartego Krakowa.

Białorusini będą emigrować do Polski. "To Zachód będzie schronieniem przed represjami"

Ta liczba może wzrosnąć. Eugeniusz Wappa ze Związku Białoruskiego w RP na łamach money.pl przyznaje, że to, co dziś rozgrywa się na ulicach Mińska, może wpłynąć na to, że Białorusini częściej niż dotychczas będą decydować się na emigrację. I to Zachód będzie kierunkiem poszukiwań schronienia przed represjami.

Polska będzie też częściej obierana jako kierunek ze względów finansowych. - Niegdyś, gdy Białorusin mówił o wyjazdach zarobkowych, miał na myśli Moskwę. Teraz coraz częściej jedzie na Zachód, w tym do Polski - uważa Wappa. Agencje zatrudnienia ściągające do Polski pracowników ze Wschodu już od kilku miesięcy widzą oznaki zmiany. - Fatalna sytuacja gospodarcza na Białorusi wyraźnie zwiększyła liczbę chętnych do pracy w Polsce, a teraz, jeśli nastąpi pewne odmrożenie polityczne, może być ich jeszcze więcej - przewiduje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Mateusz Matysiak, szef agencji EMT HRC.

Czy Kraków jest gotowy na przyjęcie Białorusinów?

Małopolska i sam Kraków są tuż po Warszawie i woj. mazowieckim najczęściej obieranym przez obcokrajowców miejscem do osiedlania się. Tak wynika z analiz rządowych.

Radna Nina Gabryś (Nowoczesna) wystosowała interpelację do prezydenta Jacka Majchrowskiego, by UMK już teraz rozpoczął podjęcie przygotowań pod względem możliwego wzrostu przyjeżdżających z Białorusi.

- Obserwuję to, co dzieje się na Białorusi po wyborach prezydenckich. Samorządy na Litwie już przygotowują się do migracyjnych pakietów pomocowych. Sytuacja eskaluje z dnia na dzień, nie wiadomo, kiedy protesty i zamieszki się zakończą. Musimy być przygotowani na to, że wielu Białorusinów będzie chciało do Polski uciec. Nasi senatorowie skierowali już podobny apel do prezydenta RP. A ja chcę o to zadbać na gruncie lokalnym, w Krakowie. Musi wziąć odpowiedzialność za osoby, które będą chciały u nas zamieszkać, które będą ze swojej ojczyzny zmuszone uciekać - podnosi Gabryś.

"Prosiłabym o zagwarantowanie, że miasto gotowe jest na obsługę osób z Białorusi, którzy zwrócić się do nas mogą o pomoc w schronieniu przed represjami" - czytamy w piśmie radnej. Gabryś chciałaby m.in., żeby urzędnicy MOPS-u ułatwili emigrantom przystosowanie się np. poprzez komunikację w języku rosyjskim.

Otwarty Kraków. Punkty obsługi w języku białoruskim

Gabryś: - Mamy w UMK mechanizmy, które w kontekście integracji obcokrajowców bardzo dobrze funkcjonują. Mamy tzw. welcome package po rosyjsku, dysponujemy rosyjskojęzyczną obsługą w punkcie dla cudzoziemców. Dopóki jednak realnie nie mierzymy się ze wzrostem liczby przyjezdnych Białorusinów do Krakowa, warto sprawdzić, czy w miejskich programach pomocowych nie ma luk - uważa.

Jak jednak udało nam się ustalić, w krakowskim magistracie już rozpoczęły się ruchy przygotowujące do potencjalnego napływu Białorusinów w mieście. - W tej chwili nie ma zwiększonego zainteresowania zameldowaniem przez obywateli Białorusi. Miasto cały czas obserwuje jednak i analizuje tę sytuację - potwierdza Joanna Korta z UMK.

Punkt obsługi obcokrajowców w Krakowie od czwartku publikuje na swoich stronach i fanpage'u informacje również po białorusku. - Jesteśmy cały czas w kontakcie z UMK i referatem ds. wielokulturowości w zakresie potrzeb Białorusinów, którzy mogą przyjechać do Krakowa, i tych, którzy w mieście już są - przekonuje Rafał Grabowski. - Działamy też tu, na miejscu. Oferowaliśmy pomoc w tłumaczeniach, cały czas wspieramy w konsolidacji i integracji Białorusinów w Krakowie, którzy w ostatnich dniach mieli utrudniony kontakt ze swoimi rodzinami, by mogli wymieniać się informacjami - mówi Grabowski.

W sobotę na krakowskim Rynku o godz. 20 organizowana jest kolejna pikieta solidarnościowa z Białorusinami. "Przychodźcie licznie, zapraszajcie przyjaciół i znajomych, bierzcie ze sobą białoruskie symbole narodowe, znicze, latarki, kwiaty, transparenty. Wykażmy się solidarnością z Białorusinami, którzy się odważyli wyrazić sprzeciw reżimowi; pokażmy, że jesteśmy po ich stronie, pokażmy, że jesteśmy wszyscy razem!" - piszą w zaproszeniu organizatorzy.