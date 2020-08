Zrujnowany port, miliardy strat i ćwierć miliona ludzi bez dachu nad głową – olbrzymi wybuch wstrząsnął we wtorek wieczorem stolicą Libanu. Wszystkie budynki w promieniu kilku kilometrów zostały doszczętnie zniszczone, w tym także pięć szpitali.

Polska Misja Medyczna uruchomiła zbiórkę na pomoc medyczną ofiarom wybuchu i na pomoc szpitalom.

– Szpitale w Bejrucie nie są zdolne do przyjęcia tysięcy rannych, ponieważ te zapełniły się już w kilka godzin od katastrofy. Część placówek medycznych została zniszczona, a medycy udzielają ludziom pomocy na ulicach. Polska Misja Medyczna uruchomiła specjalny Fundusz SOS i prosi o wsparcie – mówi Małgorzata Olasińska-Chart, dyrektor Programu Pomocy Humanitarnej PMM. Polska Misja Medyczna skupia się teraz na dostarczeniu pomocy medycznej do szpitali, tak aby ranni mieli dostęp do leków, opatrunków i sprzętu medycznego.